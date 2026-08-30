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Politica· 1 min citire
Pensiile și salariile ar putea fi înghețate pentru al treilea an. Decizii cu impact social major, pe masa viitorului Guvern
Publicat30 aug. 2026, 09:07
Actualizat30 aug. 2026, 09:10
SursăRealitatea PLUS
Săptămâni decisive pentru veniturile românilor! Imediat după instalarea la Palatul Victoria, noul Guvern trebuie să decidă ce se întâmplă cu traiul oamenilor de anul viitor. Majorarea salariului minim și a pensiilor sunt primele pe agendă. Grav este că datoria publică a depășit deja 60%, iar Ministerul de Finanțe spune că nu sunt bani pentru majorări, ceea ce înseamnă că pensiile și salariile ar putea rămâne înghețate pentru al treilea an. Delia Olaru ne explică.
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