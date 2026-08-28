Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ai dureri de cap fără motiv aparent?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 09:58

Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru, explică de ce durerile de cap care apar fără un motiv aparent pot ascunde cauze neașteptate și când este momentul să mergi la medic.

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