Spasmul involuntar care poate avea o cauză medicală

Sughițul este aproape întotdeauna trecător și dispare fără tratament. Atunci când continuă zile întregi, interferează cu somnul sau alimentația ori reapare constant, devine un simptom ce trebuie investigat.
Sughițul persistent este definit prin episoade care durează peste 48 de ore și apare prin stimularea repetată a mecanismului nervos care controlează contracția diafragmei. Printre cauzele posibile se numără refluxul gastroesofagian, unele boli ale sistemului nervos, afecțiuni toracice sau abdominale, tulburări metabolice și anumite medicamente. De multe ori, cauza poate fi orientată prin simptomele care însoțesc sughițul.
Evaluarea medicală este indicată tocmai pentru că tratamentul eficient depinde de cauză. Medicul poate recomanda analize sau investigații digestive, toracice ori neurologice, în funcție de context. Un episod persistent asociat cu simptome neurologice, durere toracică, dificultăți respiratorii sau o stare generală alterată trebuie evaluat fără amânare.
Ai grijă de tine!
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