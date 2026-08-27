Spasmul involuntar care poate avea o cauză medicală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 08:03

Sughițul este aproape întotdeauna trecător și dispare fără tratament. Atunci când continuă zile întregi, interferează cu somnul sau alimentația ori reapare constant, devine un simptom ce trebuie investigat.

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