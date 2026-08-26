Medicamentele antiinflamatorii și efectele lor asupra organismului

Ibuprofenul, diclofenacul sau naproxenul sunt folosite frecvent pentru dureri musculare, articulare ori dentare și pot fi cumpărate fără rețetă. Accesibilitatea lor poate crea impresia că pot fi administrate fără limite sau fără a ține cont de alte boli și tratamente.
Riscurile automedicației cu antiinflamatoare cresc atunci când medicamentele sunt luate în doze mari, un timp îndelungat sau în combinație cu alte produse care conțin aceeași clasă de substanțe. Antiinflamatoarele nesteroidiene pot favoriza ulcerul și sângerarea digestivă, pot afecta funcția renală și pot crește riscul unor evenimente cardiovasculare, mai ales la persoanele cu factori de risc sau boli preexistente.
Prudența este importantă în special la vârstnici și la persoanele cu boală renală, ulcer, afecțiuni cardiovasculare sau tratamente anticoagulante. Și combinațiile dintre mai multe medicamente pentru durere ori răceală trebuie verificate, deoarece pacientul poate dubla involuntar doza unei substanțe. Pentru durerea care persistă sau revine frecvent, soluția utilă este identificarea cauzei, nu prelungirea automedicației. Mergi la medic!
Ai grijă de tine!
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