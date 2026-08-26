Medicamentele antiinflamatorii și efectele lor asupra organismului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 08:07

Ibuprofenul, diclofenacul sau naproxenul sunt folosite frecvent pentru dureri musculare, articulare ori dentare și pot fi cumpărate fără rețetă. Accesibilitatea lor poate crea impresia că pot fi administrate fără limite sau fără a ține cont de alte boli și tratamente.

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