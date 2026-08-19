Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

„Un nou teritoriu american”: Harta Strâmtorii Ormuz postată de Trump pe Truth Social

Hartă / Foto: Truth Social Donald Trump

Hartă / Foto: Truth Social Donald Trump

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 09:41

Donald Trump a publicat pe Truth Social o hartă a Strâmtorii Ormuz, pe care a descris-o drept „un nou teritoriu american”, reluând o idee exprimată deja în ultimele zile. Declarația vine într-un moment în care negocierile dintre Washington și Teheran sunt blocate, iar redeschiderea acestei rute strategice pentru transportul petrolului rămâne incertă, relatează La Libre Belgique.

Președintele american Donald Trump a publicat marți pe rețeaua sa socială Truth Social o hartă care evidențiază Strâmtoarea Ormuz și pe care a descris-o drept „un nou teritoriu american”. Trump se referise pentru prima dată la această rută comercială drept „teritoriu american” săptămâna trecută, în timpul unui miting, într-o declarație care părea inițial să aibă un caracter glumeț.

Luni, însă, liderul de la Casa Albă a reluat ideea în timpul unei discuții cu jurnaliștii în Biroul Oval, sugerând că transformarea strâmtorii în teritoriu american ar fi „o idee foarte bună”.

Al doilea mandat al lui Trump, marcat de cotroverse: de la Canada la Groenlanda și Gaza

Nu este prima dată când Donald Trump lansează propuneri privind preluarea sau anexarea unor teritorii străine în contextul unor dispute de politică externă.

De la revenirea la Casa Albă, președintele american a vorbit despre transformarea Canadei în al 51-lea stat al SUA și despre preluarea Groenlandei. Trump a făcut, de asemenea, referiri la posibilitatea ca Statele Unite să preia controlul asupra Fâșiei Gaza. Până în prezent, niciuna dintre aceste idei nu a fost pusă în aplicare.

Strâmtoarea Ormuz, în centrul disputei dintre SUA și Iran

Noua declarație a lui Trump apare într-un moment în care perspectiva unei soluționări pașnice a conflictului dintre Statele Unite și Iran pare tot mai îndepărtată.

În urmă cu aproximativ 60 de zile, Washingtonul și Teheranul au semnat un memorandum de înțelegere despre care se spera că va deschide calea către o soluționare durabilă a conflictului. Acordul nu a produs însă rezultatele așteptate.

În prezent, cele două părți au poziții aparent ireconciliabile în privința condițiilor pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu petrol.

Tensiunile privind statutul și accesul la strâmtoare au implicații importante pentru piețele energetice internaționale, având în vedere rolul esențial al acestei rute în transportul petrolului și gazelor din regiunea Golfului Persic.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

donald trumpharta ormuztruth social

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe