„Un nou teritoriu american”: Harta Strâmtorii Ormuz postată de Trump pe Truth Social

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 09:41

Donald Trump a publicat pe Truth Social o hartă a Strâmtorii Ormuz, pe care a descris-o drept „un nou teritoriu american”, reluând o idee exprimată deja în ultimele zile. Declarația vine într-un moment în care negocierile dintre Washington și Teheran sunt blocate, iar redeschiderea acestei rute strategice pentru transportul petrolului rămâne incertă, relatează La Libre Belgique.

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