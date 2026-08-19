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Extern· 2 min citire
„Un nou teritoriu american”: Harta Strâmtorii Ormuz postată de Trump pe Truth Social
Hartă / Foto: Truth Social Donald Trump
Donald Trump a publicat pe Truth Social o hartă a Strâmtorii Ormuz, pe care a descris-o drept „un nou teritoriu american”, reluând o idee exprimată deja în ultimele zile. Declarația vine într-un moment în care negocierile dintre Washington și Teheran sunt blocate, iar redeschiderea acestei rute strategice pentru transportul petrolului rămâne incertă, relatează La Libre Belgique.
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