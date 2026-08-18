Român de 42 de ani, găsit mort într-un canal din Spania după un accident rutier. Șoferul ar fi plecat de la locul tragediei

Un român în vârstă de 42 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în Spania. Bărbatul se afla pe scaunul din dreapta al unui autoturism care s-a răsturnat într-un canal din zona Golmés, iar șoferul ar fi părăsit locul accidentului fără să solicite ajutor. Ulterior, acesta a fost identificat și reținut de autoritățile spaniole.
O tragedie în care este implicat un cetățean român s-a produs în provincia Lleida, Spania. Un autoturism s-a răsturnat într-un canal, iar în interiorul mașinii a fost descoperit trupul neînsuflețit al unui bărbat de 42 de ani, conform publicației Segre.
Potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă, victima era pasager în autoturism și se afla pe locul din dreapta în momentul producerii accidentului.
Mașina a ajuns într-un canal
Accidentul s-ar fi produs duminică după-amiază, în zona localității Golmés. Autoturismul a ieșit de pe carosabil și a ajuns răsturnat în canalul Urgell.
Trupul victimei a fost găsit ulterior în interiorul vehiculului. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, nu a mai putut fi salvat.
Primele informații obținute de anchetatori indică faptul că românul nu se afla la volan, ci era pasager.
Șoferul ar fi plecat fără să ceară ajutor
Cazul a devenit și mai grav după ce anchetatorii au stabilit că persoana aflată la volan nu ar fi rămas la locul accidentului.
Șoferul ar fi părăsit zona fără să apeleze serviciile de urgență și fără să solicite ajutor pentru pasagerul rănit.
Polițiștii spanioli au demarat verificările pentru identificarea conducătorului auto și pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.
Conducătorul auto, identificat de polițiști
Anchetatorii au reușit să identifice proprietarul autoturismului și au stabilit că acesta s-ar fi aflat la volan în momentul producerii accidentului.
Bărbatul ar fi fost găsit ulterior la domiciliul său din Mollerussa. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, acesta ar fi consumat alcool.
Autoritățile încearcă să stabilească inclusiv dacă șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul producerii accidentului și care au fost motivele pentru care ar fi plecat de la locul tragediei.
Șoferul a fost reținut
Conducătorul autoturismului a fost identificat și reținut de autoritățile spaniole în cadrul anchetei.
Acesta este cercetat în legătură cu moartea pasagerului, iar anchetatorii urmează să stabilească responsabilitățile exacte și circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Până la finalizarea procedurilor judiciare, informațiile privind consumul de alcool și împrejurările exacte ale accidentului rămân elemente ale anchetei.