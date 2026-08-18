Român de 42 de ani, găsit mort într-un canal din Spania după un accident rutier. Șoferul ar fi plecat de la locul tragediei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 aug. 2026, 23:17

Un român în vârstă de 42 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în Spania. Bărbatul se afla pe scaunul din dreapta al unui autoturism care s-a răsturnat într-un canal din zona Golmés, iar șoferul ar fi părăsit locul accidentului fără să solicite ajutor. Ulterior, acesta a fost identificat și reținut de autoritățile spaniole.

Distribuie articolul