O mașină a ajuns cu roțile în sus după un accident pe un bulevard aglomerat din București. Traficul a fost dat peste cap

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 15:04

Un autoturism condus de un cetățean din Sri Lanka s-a răsturnat pe plafon, marți, după ce s-a ciocnit cu un alt autoturism pe Bulevardul Pierre de Coubertin din Capitală.

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