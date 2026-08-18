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O mașină a ajuns cu roțile în sus după un accident pe un bulevard aglomerat din București. Traficul a fost dat peste cap

Accident pe un bulevard aglomerat din București

Accident pe un bulevard aglomerat din București

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 15:04

Un autoturism condus de un cetățean din Sri Lanka s-a răsturnat pe plafon, marți, după ce s-a ciocnit cu un alt autoturism pe Bulevardul Pierre de Coubertin din Capitală.

'Având în vedere informațiile existente la acest moment, a rezultat faptul că un bărbat de naționalitate străină în vârstă de 29 de ani, care se deplasa pe bulevardul Pierre de Coubertin, dinspre strada Vatra Luminoasă, când a ajuns în apropiere de intersecția cu șoseaua Pantelimon, din cauze ce urmează a fi stabilite, a intrat în coliziune cu un autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 49 de ani', informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Din impact, primul autovehicul s-a răsturnat pe plafon.



În urma accidentului de circulație au rezultat exclusiv pagube materiale, context în care conducătorii de autovehicule au fost îndrumați legal cu privire la modul de soluționare a accidentului.

Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind zero.

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