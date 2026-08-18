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Social· 1 min citire
Un angajat al unei firme de salubrizare din Dolj a murit electrocutat, în timpul programului: cum s-a produs tragedia
Salubrizare/ Profimedia
Un bărbat de 54 de ani, angajat al unei societăți de salubrizare din Dolj, a murit marți după ce s-a electrocutat în timp ce manevra macaraua autospecialei. Potrivit polițiștilor, utilajul s-a apropiat de firele de înaltă tensiune, provocând un arc electric.
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