Un angajat al unei firme de salubrizare din Dolj a murit electrocutat, în timpul programului: cum s-a produs tragedia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 13:25

Un bărbat de 54 de ani, angajat al unei societăți de salubrizare din Dolj, a murit marți după ce s-a electrocutat în timp ce manevra macaraua autospecialei. Potrivit polițiștilor, utilajul s-a apropiat de firele de înaltă tensiune, provocând un arc electric.

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