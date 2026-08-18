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Un angajat al unei firme de salubrizare din Dolj a murit electrocutat, în timpul programului: cum s-a produs tragedia

Salubrizare/ Profimedia

Salubrizare/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 13:25

Un bărbat de 54 de ani, angajat al unei societăți de salubrizare din Dolj, a murit marți după ce s-a electrocutat în timp ce manevra macaraua autospecialei. Potrivit polițiștilor, utilajul s-a apropiat de firele de înaltă tensiune, provocând un arc electric.

Polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Bucovăț au fost sesizați marți cu privire la faptul că un angajat al unei societăți de salubrizare s-ar fi electrocutat în timpul serviciului.

La fața locului, oamenii legii au identificat un bărbat de 54 de ani, inconștient. Potrivit primelor informații, bărbatul manevra macaraua autospecialei pentru a ridica un tomberon cu gunoi. În timpul operațiunii, macaraua s-a apropiat de firele de înaltă tensiune, iar un arc electric l-a electrocutat pe bărbat.

La locul incidentului au intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dolj și unul SMURD. În ciuda intervenției echipajelor medicale, bărbatul a fost declarat decedat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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