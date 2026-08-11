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Politica· 1 min citire
Tupeul premierului fluturat de Bolojan. Siegfried Muresan, atac la PSD pe salarizare
Siegfried Mureșan/ Arhivă foto
Publicat11 aug. 2026, 14:35
Actualizat11 aug. 2026, 14:58
SursăRealitatea PLUS
Siegfried Mureșan, propunerea PNL pentru funcția de premier, a transmis marți un mesaj dur la adresa social-democraților, acuzând PSD că va fi responsabil dacă România va pierde banii alocați prin PNRR, în cazul în care Legea salarizării nu va fi adoptată la timp. Declarația vine cu doar câteva ore înaintea întrevederii de la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor parlamentare, convocată de președintele Nicușor Dan pe tema Legii salarizării.
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