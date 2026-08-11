Tupeul premierului fluturat de Bolojan. Siegfried Muresan, atac la PSD pe salarizare

Publicat 11 aug. 2026, 14:35 Actualizat 11 aug. 2026, 14:58 Sursă Realitatea PLUS

Siegfried Mureșan, propunerea PNL pentru funcția de premier, a transmis marți un mesaj dur la adresa social-democraților, acuzând PSD că va fi responsabil dacă România va pierde banii alocați prin PNRR, în cazul în care Legea salarizării nu va fi adoptată la timp. Declarația vine cu doar câteva ore înaintea întrevederii de la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor parlamentare, convocată de președintele Nicușor Dan pe tema Legii salarizării.

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