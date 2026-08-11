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Politica· 1 min citire

Tupeul premierului fluturat de Bolojan. Siegfried Muresan, atac la PSD pe salarizare

Siegfried Mureșan/ Arhivă foto

Siegfried Mureșan/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 14:35
Actualizat11 aug. 2026, 14:58
SursăRealitatea PLUS

Siegfried Mureșan, propunerea PNL pentru funcția de premier, a transmis marți un mesaj dur la adresa social-democraților, acuzând PSD că va fi responsabil dacă România va pierde banii alocați prin PNRR, în cazul în care Legea salarizării nu va fi adoptată la timp. Declarația vine cu doar câteva ore înaintea întrevederii de la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor parlamentare, convocată de președintele Nicușor Dan pe tema Legii salarizării.

Continuă schimburile de replici între liderii politici, cu doar câteva ore înaintea discuțiilor importante de la Palatul Cotroceni pe tema Legii salarizării.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan lansează un atac la adresa PSD și îi cere formațiunii să renunțe la disputele politice pe această temă.

„PSD trebuie să renunțe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării. Mai avem mai puțin de trei săptămâni până la termenul-limită pentru adoptarea Legii salarizării, jalon în PNRR. (...) PSD va fi singurul vinovat dacă jalonul nu este îndeplinit”, spune europarlamentarul.

Liderii fostei coaliții de guvernare se vor reuni astăzi, de la ora 16:00, la Palatul Cotroceni, pentru o întâlnire față în față cu președintele Nicușor Dan. Discuțiile vizează deblocarea Legii salarizării și identificarea unui acord politic, în condițiile în care termenul pentru îndeplinirea jalonului din PNRR se apropie.

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