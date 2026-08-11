Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Buzoianu spune că apa Dunării pleacă mai repede din țară. A verificat Ministerul dacă dragările ucrainene au contribuit la acest fenomen?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 12:26

Deputatul AUR Valeriu Munteanu, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, îi solicită ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, să explice public și pe baza datelor hidrologice afirmația potrivit căreia apa Dunării „pleacă mult mai rapid din țară” și să precizeze dacă Ministerul a verificat o posibilă legătură între acest fenomen și lucrările de dragare realizate de Ucraina pe brațul Chilia și canalul Bâstroe.

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