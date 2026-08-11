Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Buzoianu spune că apa Dunării pleacă mai repede din țară. A verificat Ministerul dacă dragările ucrainene au contribuit la acest fenomen?”

Deputatul AUR Valeriu Munteanu, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, îi solicită ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, să explice public și pe baza datelor hidrologice afirmația potrivit căreia apa Dunării „pleacă mult mai rapid din țară” și să precizeze dacă Ministerul a verificat o posibilă legătură între acest fenomen și lucrările de dragare realizate de Ucraina pe brațul Chilia și canalul Bâstroe.
„Doamna ministru Diana Buzoianu ne spune, într-un interviu pentru Libertatea, că apa Dunării „pleacă mai repede din țară”. Este o afirmație extrem de serioasă, mai ales în actualele condiții, când nivelul Dunării a scăzut alarmant, iar în zona Cernavodă au apărut probleme care pot afecta inclusiv alimentarea cu apă necesară funcționării Centralei Nuclearoelectrice.
Dacă apa pleacă mai repede, întrebarea elementară este: de ce, pe unde și din ce cauză?
Ministerul Mediului are obligația să răspundă cu măsurători și studii, nu cu explicații generale”, afirmă deputatul AUR Valeriu Munteanu.
Parlamentarul atrage atenția că problema efectelor lucrărilor realizate de Ucraina pe brațul Chilia și canalul Bâstroe asupra distribuției debitelor Dunării nu este una nouă și nici nu poate fi expediată drept speculație politică.
Academia Română avertiza încă din 6 martie 2023, în punctul său de vedere referitor la navigația pe brațul Chilia, că, în ipoteza realizării lucrărilor de dragaj până la adâncimea de 8,23 metri pe ruta Vylkovo–Ceatal Izmail, destinată navelor maritime, pe o lungime de 95,445 km, „repartiția debitelor pe brațele Deltei Dunării va fi semnificativ modificată”.
„Acesta este punctul esențial. Academia Română a avertizat explicit asupra posibilității modificării semnificative a repartiției debitelor. Astăzi, ministrul Mediului ne spune că apa „pleacă mai repede din țară”. Nu afirm că între cele două există automat o relație de cauzalitate. Tocmai de aceea cer Ministerului să ne spună dacă a verificat această ipoteză și, mai ales, dacă o poate exclude pe baza unor măsurători și modelări hidrodinamice actualizate.
Românii trebuie să știe dacă dragările și celelalte intervenții asupra sistemului Chilia–Bâstroe au schimbat sau nu cantitatea de apă preluată de brațul Chilia și viteza cu care aceasta ajunge în Marea Neagră”, subliniază Valeriu Munteanu.
În întrebarea parlamentară adresată ministrului Diana Buzoianu, deputatul AUR solicită prezentarea distribuției actuale a debitului Dunării la Ceatal Izmail între brațele Chilia și Tulcea și, ulterior, între Sulina și Sfântu Gheorghe, atât în metri cubi pe secundă, cât și procentual, precum și compararea acestor valori cu mediile multianuale și cu datele din anii 2017, 2023, 2024 și 2025.
De asemenea, Ministerului Mediului i se solicită să precizeze dacă instituțiile românești au constatat, după lucrările de dragare efectuate de partea ucraineană, o modificare a ponderii debitului preluat de brațul Chilia și ce date deține România privind adâncimea actuală a șenalului navigabil Bâstroe–Chilia/Vylkovo–Ceatal Izmail.
„Mai este o întrebare la care doamna Buzoianu trebuie să răspundă fără echivoc: când spune că apa „pleacă mult mai rapid din țară”, pe ce studii, măsurători și modelări se bazează? Pe unde pleacă mai repede? Și poate Ministerul Mediului să excludă științific faptul că lucrările de dragare de pe Chilia și Bâstroe contribuie la această situație?
Dacă Ministerul are studii care exclud această ipoteză, să le facă publice. Dacă nu le are, atunci avem o problemă și mai gravă: înseamnă că România se confruntă cu o situație care poate avea implicații inclusiv asupra securității energetice, fără ca Ministerul Mediului să poată spune cu certitudine în ce măsură modificările hidrotehnice produse în aval influențează actuala distribuție a apelor Dunării”, declară deputatul AUR.
Valeriu Munteanu solicită ca răspunsul Ministerului să fie însoțit de datele hidrologice, măsurătorile independente, studiile și modelările tehnice pe baza cărora autoritățile române evaluează situația actuală.
„Nu putem administra Dunărea după impresii și declarații televizate. Dacă apa României îpleacă mai repede”, ministrul Mediului trebuie să ne spună de ce. Iar dacă există măcar posibilitatea ca intervențiile de pe Chilia–Bâstroe să fi modificat distribuția debitelor, statul român are obligația să afle adevărul și să acționeze în consecință”, conchide deputatul AUR Valeriu Munteanu.
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