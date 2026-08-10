Radu Miruță, mesaj de la Automecanica Mediaș: „Investițiile în apărare trebuie să genereze și capacitate industrială pentru România”

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, susține că programele de înzestrare a Armatei României trebuie să aibă un impact cât mai mare asupra industriei autohtone. Oficialul a transmis, în timpul unei vizite la Automecanica Mediaș, că autoritățile urmăresc atât achiziționarea de echipamente produse în România, cât și dezvoltarea unor capacități industriale care să rămână în țară pe termen lung.
Radu Miruță s-a aflat luni la complexul industrial Automecanica Mediaș, unde a vizitat facilitățile de producție ale companiilor Otokar și Rheinmetall.
Ministrul a fost însoțit de șeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiță Vlad, și de șeful Direcției Generale pentru Armamente, general-maior Cornel Pleșa.
La Mediaș sunt produse în prezent vehicule militare COBRA II, iar în perioada următoare sunt prevăzute investiții și activități de producție pentru platformele SKYNEX, SKYRANGER și LYNX destinate Armatei României, conform MApN.
Discuțiile purtate cu reprezentanții celor două companii s-au concentrat pe rezultatele programelor de modernizare a Armatei și pe dezvoltarea industriei românești de apărare.
România vrea mai multă producție militară realizată în țară
Unul dintre principalele subiecte abordate de oficialii români a fost creșterea participării companiilor autohtone în programele de înzestrare.
Autoritățile urmăresc ca firmele din România să fie integrate într-o măsură mai mare în lanțurile de producție, prin furnizarea de componente și alte elemente necesare realizării echipamentelor militare.
„Obiectivul nostru este ca investițiile în înzestrarea Armatei să contribuie, în cât mai mare măsură, și la dezvoltarea capacităților industriale din România”, a transmis Radu Miruță, potrivit news.ro.
Ministrul consideră că banii alocați pentru apărare trebuie să contribuie nu doar la modernizarea forțelor armate, ci și la consolidarea economiei și industriei naționale.
„Armata este interesată de ceea ce putem achiziționa din România”
Radu Miruță a explicat că strategia autorităților vizează dezvoltarea unor capacități care să poată susține producția militară pe termen lung.
„Armata este interesată de ceea ce putem achiziționa din România, iar Guvernul României este interesat de ceea ce putem produce și păstra pe termen lung în țară”, a declarat ministrul.
Potrivit acestuia, dezvoltarea industriei naționale de apărare reprezintă un obiectiv strategic, mai ales în contextul necesității de modernizare și consolidare a capacităților militare ale României.
Transfer de tehnologie și pregătirea angajaților români
În cadrul întâlnirilor de la Mediaș au fost analizate și rezultatele procesului de transfer de know-how și producție către România.
Angajații români implicați în aceste programe au beneficiat de programe de pregătire și specializare atât în țară, cât și în străinătate, inclusiv în Turcia și Germania.
Autoritățile consideră că experiența acumulată poate contribui la dezvoltarea unor capacități industriale capabile să furnizeze echipamente nu doar pentru Armata României, ci și pentru alte state membre NATO.
Un alt obiectiv este transformarea Mediașului într-un important centru regional pentru producția de tehnică militară.
În prezent, la fabricile din complexul industrial Mediaș lucrează peste 400 de angajați români.
Aceștia sunt implicați în producția de echipamente militare realizate la standardele solicitate de Armata României și de NATO.
La fabrica Otokar se află în diferite etape de producție aproximativ 100 de vehicule militare COBRA II. O parte importantă a acestora urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului.
Vehiculele destinate Armatei Române vor fi produse în România și vor purta eticheta „Fabricat în România”.
Și unitatea Rheinmetall din cadrul complexului industrial de la Mediaș se află într-un proces de dezvoltare.
Compania derulează investiții pentru extinderea capacităților de producție necesare realizării într-un ritm accelerat a platformelor și echipamentelor militare destinate Armatei României.
Oficialii români și reprezentanții companiilor au discutat inclusiv despre măsurile care ar putea accelera procesele de testare, producție și recepție a echipamentelor considerate esențiale pentru apărarea țării.
Guvernul vrea o industrie de apărare competitivă
Radu Miruță a subliniat că autoritățile trebuie să lucreze împreună cu operatorii economici pentru a crea condițiile necesare dezvoltării unor capacități industriale performante și sustenabile.
„Investițiile pe care le facem astăzi în apărare trebuie să genereze nu doar capabilități militare, ci și capacitate industrială pentru România”, a mai transmis ministrul.
În acest context, creșterea producției realizate pe plan intern și implicarea companiilor românești în marile programe de înzestrare sunt prezentate drept priorități pentru consolidarea industriei naționale de apărare.