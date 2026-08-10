Radu Miruță, mesaj de la Automecanica Mediaș: „Investițiile în apărare trebuie să genereze și capacitate industrială pentru România”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 19:51

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, susține că programele de înzestrare a Armatei României trebuie să aibă un impact cât mai mare asupra industriei autohtone. Oficialul a transmis, în timpul unei vizite la Automecanica Mediaș, că autoritățile urmăresc atât achiziționarea de echipamente produse în România, cât și dezvoltarea unor capacități industriale care să rămână în țară pe termen lung.

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