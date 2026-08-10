Tensiuni majore. Consultări de urgență la Cotroceni pentru deblocarea crizei politice și bugetare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 aug. 2026, 15:45

Liderii politici sunt așteptați marți, la ora 16:00, la Palatul Cotroceni, pentru o nouă rundă de consultări decisive menite să deblocheze negocierile privind formarea noului Executiv și reforma salarizării din sectorul bugetar. În ciuda urgenței, surse politice indică faptul că formațiunile parlamentare rămân profund divizate și nu au ajuns la un consens asupra problemelor majore.

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