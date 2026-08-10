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Politica· 2 min citire

Tensiuni majore. Consultări de urgență la Cotroceni pentru deblocarea crizei politice și bugetare

PSD la ultimele consultări de la Cotroceni. Foto/Inquam

PSD la ultimele consultări de la Cotroceni. Foto/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 aug. 2026, 15:45

Liderii politici sunt așteptați marți, la ora 16:00, la Palatul Cotroceni, pentru o nouă rundă de consultări decisive menite să deblocheze negocierile privind formarea noului Executiv și reforma salarizării din sectorul bugetar. În ciuda urgenței, surse politice indică faptul că formațiunile parlamentare rămân profund divizate și nu au ajuns la un consens asupra problemelor majore.

Gaura din buget și blocajul pe reforma salarizării

Progresele din ultimele zile rămân modeste, iar perspectivele privind un acord rapid pe reforma salarizării sunt minime. Potrivit surselor, legat de identificarea celor 4 miliarde de lei necesare pentru acoperirea noilor grile salariale, ministrul Finanțelor, Dan Nazare, a confirmat că aceste fonduri nu există în bugetul actual.

În acest context, șansele ca partidele să convenabilă o formă finală a legii salarizării în cadrul întâlnirii de marți de la Cotroceni sunt aproape nule, diferențele de viziune rămânând majore.

Formula noului Guvern: Varianta unui premier independent, susținut politic

Discuțiile privind structura viitoarei formule de guvernare au eliminat definitiv opțiunea unui cabinet exclusiv tehnocrat. Liderii politici resping o revenire la un astfel de scenariu, considerând că ar reprezenta un regres semnificativ față de negocierile purtate în ultimele trei luni.

Se conturează însă un compromis legat de conducerea Executivului:

  • Premier independent: Există deschidere pentru desemnarea unui prim-ministru independent care să asigure medierea politică și stabilitatea guvernamentală.

  • Miniștri politici: Cabinetul urmează să fie alcătuit din miniștri asumați direct de partidele din coaliție.

Referitor la numele viitorului șef al Guvernului, opțiunea dintre Sorin Grindeanu și un candidat independent rămâne deschisă, criteriul decisiv fiind identificarea persoanei care are cele mai mari șanse să deblocheze actualul impas politic.

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