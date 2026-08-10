Un apel către clasa politică pentru dialog, responsabilitate și reconstrucția economică a României

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 13:39

În 1995, prin Pactul de la Snagov, România a depășit diferențele politice pentru un obiectiv național: aderarea la NATO și UE. Astăzi, țara are nevoie de același exercițiu de responsabilitate. Avem nevoie de un nou consens pentru redresarea și reconstrucția României.

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