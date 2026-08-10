Un apel către clasa politică pentru dialog, responsabilitate și reconstrucția economică a României

În 1995, prin Pactul de la Snagov, România a depășit diferențele politice pentru un obiectiv național: aderarea la NATO și UE. Astăzi, țara are nevoie de același exercițiu de responsabilitate. Avem nevoie de un nou consens pentru redresarea și reconstrucția României.
Aproape trei luni fără guvern cu mandat deplin! Un buget în aer, investiții blocate, tensiuni sociale majore. Dar adevărata primejdie a acestui moment nu este lipsa banilor și nici instabilitatea politică. Adevărata primejdie începe atunci când oamenii încetează să mai creadă că pot construi împreună!
România se află astăzi într-un astfel de moment. Decidenții politici au ajuns să vorbească doar unii despre alții. Și aproape deloc unii cu alții. Am transformat dialogul în confruntare, diferențele de opinie în motive de ruptură, iar adversarul într-un dușman. Când dialogul dispare, începe să dispară și încrederea. Iar fără încredere nu poate exista dezvoltare, prosperitate și nici viitor.
LIDERII POLITICI TREBUIE SĂ FORMEZE GUVERNUL. ACUM!
Noi, inițiatorii, nu cerem un anumit guvern. Cerem un guvern. Și îl cerem repede. Acum! Responsabilitatea are nume și adresă: liderii partidelor parlamentare. Competiția este firească într-o democrație, însă conflictul permanent nu poate deveni un mod de guvernare. Fiecare zi de blocaj se plătește din buzunarul românilor!
FORUMUL DE LA NEPTUN, LA START!
Dincolo de criza politică există o criză mai profundă: criza dialogului și a responsabilității comune. Instituțiile comunică tot mai greu între ele, mediul economic și administrația ajung adesea să vorbească limbi diferite, iar societatea își pierde răbdarea și încrederea.
Economia nu poate funcționa într-un climat de conflict permanent: investitorii au nevoie de stabilitate, antreprenorii de predictibilitate, angajații de siguranță, iar România are nevoie de o direcție clară.
De aceea, mâine, la Neptun, începe un demers pe care îl considerăm necesar și urgent. Reprezentanți ai mediului de afaceri, ai organizațiilor patronale și sindicale, ai Camerelor de Comerț și Industrie, universităților, Academiei Române, organizațiilor profesionale, organizațiilor de consumatori și societății civile se reunesc pentru a spune, împreună, ceea ce România are nevoie să audă acum: că problemele nu mai pot fi amânate, că blocajul nu mai poate continua și că este timpul pentru decizii.
Forumul nu este o conferință și nu este un eveniment festiv. Nu este o tribună politică. Nu este un demers pentru un partid și nu este un demers împotriva unui partid. Este un demers pentru România. Este vocea celor care muncesc, investesc, creează locuri de muncă, reprezintă angajați, comunități, profesii și instituții și care spun că România nu își mai permite să piardă timp.
VENIȚI ALĂTURI DE NOI!
Mâine, la Neptun, se va auzi vocea celor care țin România în picioare. Antreprenori, angajați, patronate, sindicate, Camere de Comerț, universitari, academicieni, profesioniști și reprezentanți ai societății civile vor fi la aceeași masă.
Le vom asculta problemele. Vom pune pe masă soluțiile. Vom identifica prioritățile asupra cărora putem construi un consens și vom transmite clasei politice un mesaj comun. La final, acest mesaj va fi pus în Declarația de la Neptun.
Nu știm dacă toate partidele vor avea aceleași răspunsuri. Nu știm dacă toate organizațiile vor avea aceleași opinii. Dar știm un lucru: România nu mai poate aștepta ca ceilalți să facă primul pas.
Primul pas îl facem noi. Mâine, la Neptun.
Forumul de la Neptun nu începe cu o conferință. Începe cu o întrebare:
Mai putem construi România împreună?
NOI CREDEM CĂ DA!