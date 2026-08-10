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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan îi convoacă la Cotroceni pe Grindeanu, Bolojan, Fritz și Kelemen Hunor pentru Legea salarizării

Scris deIulian Budusan
Publicat10 aug. 2026, 10:08
Actualizat10 aug. 2026, 16:26

O nouă încercare de salvare a banilor europeni: Președintele Nicușor Dan îi convoacă marți la Cotroceni pe liderii politici Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Miza discuțiilor este deblocarea Legii salarizării din sistemul bugetar, reformă restantă în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Palatul Cotroceni devine marți scena unor negocieri decisive pentru viitorul fondurilor europene alocate României. Președintele Nicușor Dan îi va primi la discuții pe principalii lideri din fosta formulă de guvernare — Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor —, într-o tentativă de ultim moment de a debloca reforma salarizării din sectorul public.

O reformă blocată de opoziția politică și presiunea sindicală

Adoptarea noii Legi a salarizării unitare, care reprezintă un jalon esențial în Planul Național de Redresare și Reziliență, s-a împotmolit în ultimele săptămâni. Proiectul a întâmpinat o rezistență fermă din partea PSD, precum și contestări dure venite din zona marilor federații sindicale, împiedicând parcursul său legislativ.

Risc major: Pierderea definitivă a banilor europeni

Miza acestui impas politic este uriașă. Dacă autoritățile de la București nu reușesc să treacă actul normativ de Parlament și să îl publice până la termenul-limită de 31 august, România riscă să piardă definitiv o tranșă de aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile nerambursabile oferite de Uniunea Europeană.

Negocieri purtate în plină criză guvernamentală

Căutarea unui consens se desfășoară într-un climat politic extrem de tensionat. Consultările de la Palatul Cotroceni au loc pe fondul instabilității create de recenta demitere a Executivului condus de Ilie Bolojan, în urma unei moțiuni votate de PSD și AUR, situație ce complică semnificativ adoptarea rapidă a proiectelor de lege restante.

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