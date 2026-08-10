Nicușor Dan îi convoacă la Cotroceni pe Grindeanu, Bolojan, Fritz și Kelemen Hunor pentru Legea salarizării

Publicat 10 aug. 2026, 10:08 Actualizat 10 aug. 2026, 16:26

O nouă încercare de salvare a banilor europeni: Președintele Nicușor Dan îi convoacă marți la Cotroceni pe liderii politici Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Miza discuțiilor este deblocarea Legii salarizării din sistemul bugetar, reformă restantă în Planul Național de Redresare și Reziliență.

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