Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Nicușor Dan îi convoacă la Cotroceni pe Grindeanu, Bolojan, Fritz și Kelemen Hunor pentru Legea salarizării
Publicat10 aug. 2026, 10:08
Actualizat10 aug. 2026, 16:26
O nouă încercare de salvare a banilor europeni: Președintele Nicușor Dan îi convoacă marți la Cotroceni pe liderii politici Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Miza discuțiilor este deblocarea Legii salarizării din sistemul bugetar, reformă restantă în Planul Național de Redresare și Reziliență.
Citește și
- 16:1320:55 – Anca Alexandrescu revine cu o ediție explozivă "Culisele Statului Paralel”
- 16:01Toni Neacșu critică afirmațiile privind operațiunea de la Cernavodă: „Cei 8 cm de creștere sunt de fapt 5 cm de scădere a cotei”
- 15:45Tensiuni majore. Consultări de urgență la Cotroceni pentru deblocarea crizei politice și bugetare
- 15:26Nicușor Dan nu este de acord cu noua Lege a Integrității: „Proiectul încalcă dreptul la viață privată
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News