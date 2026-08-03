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Salvamontul a primit 56 de apeluri de urgență în 24 de ore: 38 de persoane salvate, trei evacuate cu elicopterul SMURD
Salvamont
Salvamontiștii au intervenit, în ultimele 24 de ore, în zeci de situații de urgență produse în zona montană. 38 de persoane au fost salvate, iar trei răniți au fost evacuați cu elicopterele SMURD.
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