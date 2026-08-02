Eclipsă totală de Soare în mai puțin de două săptămâni. Spectacolul ceresc poate fi admirat din trei țări europene

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 18:07

Pe 12 august 2026, pasionații de astronomie vor avea parte de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente cerești din ultimii ani. În aceeași zi vor putea fi observate o eclipsă totală de Soare, maximul ploii de meteori Perseide și o aliniere spectaculoasă de planete înainte de răsărit.

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