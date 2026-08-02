Eclipsă totală de Soare în mai puțin de două săptămâni. Spectacolul ceresc poate fi admirat din trei țări europene

Pe 12 august 2026, pasionații de astronomie vor avea parte de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente cerești din ultimii ani. În aceeași zi vor putea fi observate o eclipsă totală de Soare, maximul ploii de meteori Perseide și o aliniere spectaculoasă de planete înainte de răsărit.
Fenomenul astronomic este așteptat cu interes în întreaga lume, iar cea mai bună vizibilitate a eclipsei totale va fi în Groenlanda, Islanda și Spania, unde Luna va acoperi complet discul solar.
Unde va putea fi văzută eclipsa totală de Soare
Umbra Lunii va porni din apropierea Polului Nord, va traversa Oceanul Atlantic și va ajunge deasupra Peninsulei Iberice.
În funcție de locul de observație, faza de totalitate, momentul în care Soarele este acoperit complet de Lună, va dura până la 2 minute și 18 secunde.
Locuitorii din Groenlanda, Islanda și Spania vor putea urmări eclipsa în forma sa completă.
În schimb, în restul Europei, în nord-vestul Africii și în anumite regiuni din America de Nord, fenomenul va fi vizibil doar parțial.
La Madrid, discul solar va fi acoperit în proporție de 99%, în timp ce la Oslo acoperirea va ajunge la 83%. În Montreal, eclipsa va acoperi aproximativ 18% din Soare, iar la New York aproximativ 9%.
Perseidele și planetele vor completa spectacolul ceresc
Eclipsa nu va fi singurul eveniment astronomic al zilei.
În dimineața de 12 august, înainte de răsăritul Soarelui, cerul va oferi și o aliniere rară a mai multor planete, fenomen urmărit cu interes de pasionații de astronomie.
Tot în aceeași perioadă, în noaptea de 12 spre 13 august, ploaia de meteori Perseide va atinge maximul de activitate, oferind zeci de stele căzătoare pe oră.
Astfel, aceeași zi va reuni trei dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului.
NASA și ESA pregătesc experimente speciale
Eclipsa totală de Soare reprezintă și o oportunitate importantă pentru cercetarea spațială.
NASA și Agenția Spațială Europeană (ESA) vor desfășura mai multe experimente pentru studierea coroanei solare și a efectelor eclipsei asupra atmosferei Pământului.
ESA va transmite fenomenul în direct din Spania și va utiliza două telescoape spațiale, alături de baloane de mare altitudine, pentru a analiza modificările de temperatură și lumină produse în timpul eclipsei.
În același timp, NASA va folosi un avion de cercetare care va urmări umbra Lunii la mare altitudine, pentru a prelungi perioada în care coroana solară poate fi observată în mai multe lungimi de undă.
Spania intră într-o perioadă rară din punct de vedere astronomic
Eclipsa din 12 august 2026 marchează începutul unei serii de fenomene astronomice spectaculoase pentru Spania.
Țara nu a mai fost traversată de o eclipsă totală de Soare vizibilă de pe continent din anul 1905.
Pe 2 august 2027, sudul Spaniei va fi din nou pe traseul unei eclipse totale, iar faza de totalitate va dura până la 6 minute și 23 de secunde.
Un an mai târziu, pe 26 ianuarie 2028, Peninsula Iberică va putea observa o eclipsă inelară de Soare, cunoscută și sub denumirea de „inelul de foc”.
Eclipsa din 2028 atrage deja turiști
Interesul pentru eclipsele care urmează se vede deja în turism.
Orașul Dunedin, din Australia, aflat pe traseul eclipsei totale de Soare din 2028, a început să primească rezervări cu aproape doi ani înainte de producerea fenomenului.
Vizitatorii speră să asiste la aproape trei minute de întuneric în timpul zilei, în momentul în care Luna va acoperi complet Soarele, transformând eclipsa într-unul dintre cele mai așteptate evenimente astronomice ale deceniului.