Iranul anunță „atac pentru atac”, după ce SUA nu a mai lansat noi bombardamente

Iranul nu va mai ataca armata SUA și interesele americane din Orientul Mijlociu atât timp cât Washingtonul își menține „pauza” în bombardamente, a declarat duminică un oficial iranian de rang înalt, citat de Reuters. Poziția Teheranului vine după decizia președintelui Donald Trump de a suspenda atacurile și de a „da o șansă diplomației”.
După 13 nopți consecutive de bombardamente intense împotriva Iranului, Pentagonul a oprit brusc campania vineri seară. Sâmbătă și duminică nu au mai fost raportate noi atacuri americane.
La rândul său, Iranul, care răspunsese în fiecare noapte de bombardamente prin atacuri asupra unor țări vecine ce găzduiesc baze americane, a încetat focul de două zile.
Iranul nu va mai ataca, dacă SUA nu va mai ataca
„Poziția Iranului rămâne «atac pentru atac»: dacă atacurile se opresc, Iranul își va opri și el operațiunile. Acest mesaj a fost deja transmis Statelor Unite”, a afirmat sursa iraniană, sub protecția anonimatului.
Oficialul a avertizat însă că Teheranul este pregătit să reacționeze dacă Washingtonul reia ofensiva. „Iranul este pregătit să ofere un răspuns dur dacă SUA lansează un alt atac”, a spus acesta.
Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat duminică pentru Fox News că Donald Trump a hotărât să oprească atacurile pentru a permite continuarea discuțiilor diplomatice.
„Trump vrea să dea puțin spațiu discuțiilor”
„El vrea să dea puțin spațiu discuțiilor”, a spus Waltz, fără să ofere detalii despre durata sau condițiile acestei pauze.
Un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat anterior că președintele american „a fost întotdeauna clar că preferă diplomația”, însă a demonstrat Iranului consecințele unui refuz de a negocia „în mod serios”.
Cu toate acestea, Teheranul privește cu scepticism decizia Casei Albe. Sursa iraniană a declarat că autoritățile nu consideră, deocamdată, suspendarea bombardamentelor drept un semn al unei schimbări substanțiale în poziția de negociere a Statelor Unite.
„Există mai mult scepticism decât optimism cu privire la oprirea atacurilor. Opinia generală este că întreruperea este o mișcare tactică, mai degrabă decât o încercare autentică de a reveni la negociere”, a mai afirmat oficialul iranian.
Rămâne neclar cât va dura acest armistițiu neoficial și dacă pauza militară va putea deschide calea unor negocieri directe între Washington și Teheran.