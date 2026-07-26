Iranul anunță „atac pentru atac”, după ce SUA nu a mai lansat noi bombardamente

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 19:59

Iranul nu va mai ataca armata SUA și interesele americane din Orientul Mijlociu atât timp cât Washingtonul își menține „pauza” în bombardamente, a declarat duminică un oficial iranian de rang înalt, citat de Reuters. Poziția Teheranului vine după decizia președintelui Donald Trump de a suspenda atacurile și de a „da o șansă diplomației”.

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