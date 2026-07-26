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Mamă acuzată că și-a crescut cei 16 copii în condiții inumane. Ce explicație a oferit femeia de 33 de ani

Mamă din Ohio

Mamă din Ohio

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 iul. 2026, 14:11

O femeie de 33 de ani din Ohio este acuzată că și-a ținut cei 16 copii în condiții insalubre. Avocatul acesteia susține că familia trăia în sărăcie extremă și contestă acuzațiile formulate de autorități.

Explicația oferită în fața acuzațiilor

Un caz care a șocat opinia publică din Statele Unite este în centrul unei anchete de amploare, după ce o femeie în vârstă de 33 de ani a fost acuzată că și-a crescut cei 16 copii într-o locuință aflată într-o stare avansată de degradare. Autoritățile susțin că minorii trăiau în condiții extrem de precare, însă mama respinge acuzațiile și spune că familia era victima sărăciei.

În același dosar au fost arestați și alți trei membri ai familiei, iar copiii au fost preluați de autorități și transportați la spitale pentru evaluări medicale, arată New York Post.

Autoritățile descriu o scenă greu de imaginat

Potrivit anchetatorilor, cei 16 copii, cu vârste cuprinse între 18 luni și 18 ani, au fost găsiți într-o locuință din statul Ohio în care existau cantități mari de gunoaie și condiții de igienă considerate improprii pentru trai.

Procurorii susțin că minorii nu ar fi frecventat școala și că unii dintre ei prezentau întârzieri importante în dezvoltare. De asemenea, autoritățile au afirmat că aceștia ar fi trăit aproape izolați în ultimii ani.

Mama neagă acuzațiile și invocă sărăcia extremă

Elizabeth Siders, femeia aflată în centrul anchetei, respinge acuzațiile formulate împotriva sa. Prin intermediul avocatului său, aceasta susține că familia se confrunta cu dificultăți financiare severe și că situația din locuință era consecința lipsei resurselor, nu a relei-voințe.

Apărătorul femeii a declarat că prezența copiilor pe rețelele sociale și faptul că o parte dintre ei puteau comunica ar contrazice unele dintre afirmațiile făcute de autorități privind starea lor.

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