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Extern· 2 min citire
Mamă acuzată că și-a crescut cei 16 copii în condiții inumane. Ce explicație a oferit femeia de 33 de ani
Mamă din Ohio
O femeie de 33 de ani din Ohio este acuzată că și-a ținut cei 16 copii în condiții insalubre. Avocatul acesteia susține că familia trăia în sărăcie extremă și contestă acuzațiile formulate de autorități.
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