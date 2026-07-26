Mamă acuzată că și-a crescut cei 16 copii în condiții inumane. Ce explicație a oferit femeia de 33 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 iul. 2026, 14:11

O femeie de 33 de ani din Ohio este acuzată că și-a ținut cei 16 copii în condiții insalubre. Avocatul acesteia susține că familia trăia în sărăcie extremă și contestă acuzațiile formulate de autorități.

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