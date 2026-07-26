Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Fabrică nouă destinată femeilor, în vecinătatea României
Femei
Publicat26 iul. 2026, 13:07
SursăRealitatea PLUS
O nouă fabrică ar putea fi construită în Serbia, la doar câțiva kilometri de granița cu România. Proiectul ar urma să creeze peste 1.000 de locuri de muncă, cele mai multe destinate femeilor, iar investiția este considerată una importantă pentru întreaga regiune a Banatului Central.
Citește și
- 14:12Italia reduce din nou acciza la motorină după valul de proteste. Guvernul Meloni vrea carburanți sub 2 euro pe litru
- 12:39Zelenski susține că Putin pregătește mobilizarea a până la 500.000 de ruși pentru războiul din Ucraina
- 12:21Austria vrea să prelungească serviciul militar de la șase la nouă luni. Războiul din Ucraina schimbă strategia de apărare
- 11:16 Cutremur de 7,1 în Japonia. A fost emisă alertă de tsunami, iar trenurile au fost oprite
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News