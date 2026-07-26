Fabrică nouă destinată femeilor, în vecinătatea României

Publicat 26 iul. 2026, 13:07 Sursă Realitatea PLUS

O nouă fabrică ar putea fi construită în Serbia, la doar câțiva kilometri de granița cu România. Proiectul ar urma să creeze peste 1.000 de locuri de muncă, cele mai multe destinate femeilor, iar investiția este considerată una importantă pentru întreaga regiune a Banatului Central.

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