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Extern· 1 min citire

Fabrică nouă destinată femeilor, în vecinătatea României

Femei

Femei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 13:07
SursăRealitatea PLUS

O nouă fabrică ar putea fi construită în Serbia, la doar câțiva kilometri de granița cu România. Proiectul ar urma să creeze peste 1.000 de locuri de muncă, cele mai multe destinate femeilor, iar investiția este considerată una importantă pentru întreaga regiune a Banatului Central.

Peste 1.000 de locuri noi de muncă, lângă România

Anunțul noilor locuri de muncă vine într-un moment în care mai multe companii mari din Europa își reduc numărul de angajați.

Noua fabrică ar putea contribui la creșterea numărului de locuri de muncă și la dezvoltarea economică a întregii regiuni.

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