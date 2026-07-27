Fost ministru bulgar al Apărării: „România a cumpărat lăzile pe care noi le-am refuzat și acum doboară drone cu ele”

Fostul ministru bulgar al Apărării, Todor Tagarev, a lăudat capacitatea României de a folosi avioanele F-16 cumpărate la mâna a doua pentru interceptarea și doborârea dronelor care pătrund în spațiul aerian național. În același timp, acesta a criticat situația armatei bulgare, care se bazează în continuare pe aeronave MiG-29 vechi de aproape patru decenii.
Într-un interviu acordat Euronews Bulgaria, Tagarev a avertizat că țara sa are capacități limitate de apărare aeriană și că modernizarea armatei trebuie accelerată.
„Este discutabil dacă Bulgaria își poate apăra singură cerul”
Fostul ministru susține că Bulgaria întâmpină dificultăți serioase în protejarea propriului spațiu aerian, din cauza dependenței de aeronavele MiG-29 aflate în serviciu de 37 de ani.
„Este discutabil dacă Bulgaria își poate apăra singură cerul. În ceea ce privește paza spațiului nostru aerian, Bulgaria întâmpină dificultăți enorme în realizarea acesteia cu aeronavele MiG-29”, a declarat Todor Tagarev.
El consideră că Sofia trebuie să investească mai repede în aeronave moderne, sisteme de apărare aeriană și tehnologii capabile să combată dronele.
România, dată drept exemplu
Tagarev a amintit că achiziționarea de către România a unor avioane F-16 la mâna a doua a fost criticată în trecut în Bulgaria. Acum, spune fostul ministru, aeronavele sunt folosite de piloții români pentru misiuni reale de apărare.
„România a luat lăzile pe care noi nu le doream și acum le folosește pentru a doborî drone. Românii au făcut-o. Au doborât drone chiar și cu aceste avioane”, a afirmat acesta.
Fostul oficial bulgar a folosit expresia într-o cheie ironică, pentru a arăta că aparatele considerate de unii depășite s-au dovedit utile în actualul context de securitate.
Tagarev se îndoiește că MiG-29 poate doborî drone Shahed
Todor Tagarev a pus sub semnul întrebării capacitatea avioanelor MiG-29 ale Bulgariei de a interveni eficient împotriva dronelor de tip Shahed.
„Toți aliații noștri care au avioane învechite din această generație le trimit în Ucraina, deocamdată. Mă îndoiesc că MiG-29 poate doborî o dronă Shahed”, a spus fostul ministru.
El a avertizat că menținerea vechilor echipamente în centrul strategiei de apărare ar putea crea probleme serioase Bulgariei.
Apel pentru modernizarea rapidă a armatei bulgare
Fostul ministru al Apărării a cerut dezvoltarea unor noi capacități militare, inclusiv sisteme antiaeriene, anti-dronă și, în viitor, de apărare împotriva rachetelor.
„Capacitățile noastre sunt foarte limitate. Și, în loc să ne îndreptăm în direcția dezvoltării de noi echipamente și aeronave și a achiziționării altor sisteme de apărare aeriană și anti-drone, precum și, pe viitor, a unei apărări antirachetă, ne bazăm pe cele vechi”, a avertizat Todor Tagarev.
Acesta a mai spus că Bulgaria trebuie să respecte consecvent deciziile adoptate în cadrul NATO și al Uniunii Europene și să dezvolte infrastructura necesară pentru ca forțele aliate să poată interveni, dacă situația o va impune.