Fost ministru bulgar al Apărării: „România a cumpărat lăzile pe care noi le-am refuzat și acum doboară drone cu ele”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 11:31

Fostul ministru bulgar al Apărării, Todor Tagarev, a lăudat capacitatea României de a folosi avioanele F-16 cumpărate la mâna a doua pentru interceptarea și doborârea dronelor care pătrund în spațiul aerian național. În același timp, acesta a criticat situația armatei bulgare, care se bazează în continuare pe aeronave MiG-29 vechi de aproape patru decenii.

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