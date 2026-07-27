Zelenski, mesaj tranșant după demiterea celor doi lideri militari: „Nu am timp să aflu cine are dreptate și cine nu”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că l-a demis atât pe fostul ministru al Apărării, Mîhailo Fedorov, cât și pe fostul șef al armatei, Oleksandr Sîrski, după ce relația dintre cei doi s-a deteriorat atât de mult, încât șeful statului ajunsese să medieze personal neînțelegerile dintre ei.
Într-un interviu acordat Sky News, Zelenski a explicat că nu își poate permite ca disputele dintre două instituții esențiale pentru apărarea țării să afecteze strategia militară, în condițiile în care Ucraina se pregătește pentru o nouă perioadă dificilă pe front.
Zelenski: „Nu am timp pentru discuții”
Mîhailo Fedorov este considerat de mulți ucraineni unul dintre oamenii care au contribuit la dezvoltarea capacităților militare bazate pe noile tehnologii, inclusiv la producția dronelor cu rază medie și lungă de acțiune. Acestea au fost folosite pentru lovirea liniilor de aprovizionare și a rafinăriilor de petrol din Rusia și Crimeea.
După înlăturarea lui Fedorov, mii de oameni, în special tineri, au ieșit în stradă și au cerut repunerea sa în funcție. Întrebat dacă ar putea reveni asupra deciziei, Zelenski nu a oferit un răspuns direct, însă a explicat că ruptura de comunicare dintre fostul ministru și fostul șef al armatei devenise o problemă majoră.
„Nu am timp pentru discuţii”, a spus Zelenski. „Nu am timp să ascult o parte, apoi să ascult cealaltă parte, pentru că cele două părţi nu sunt dispuse să se întâlnească în fiecare zi. Şi nu am nevoie să aflu cine are dreptate şi cine nu”, a declarat președintele ucrainean.
Deși a spus că îi respectă pe amândoi, Zelenski a subliniat că loviturile executate asupra unor obiective din Rusia nu reprezintă meritul unei singure persoane, ci rezultatul unei colaborări între serviciile secrete, structurile de informații și militarii aflați pe teren.
„Dacă nu ai soldați pe front, vei pierde teritoriul”
Președintele ucrainean a vorbit și despre pregătirile pentru un sezon de luptă dificil în timpul iernii, dar și despre problemele legate de mobilizare. El a avertizat că tehnologia și dronele nu pot înlocui prezența militarilor pe linia frontului.
„Dacă vrei să te concentrezi asupra lucrurilor importante în timpul acestui război, trebuie să înţelegi, în primul rând, că este vorba luptători, despre soldaţi”, a spus el.
„Dacă nu ai soldaţi pe front, dacă aceştia fug înapoi sau dacă crezi că poţi folosi doar drone şi că nu ai nevoie de soldaţi, atunci vei eşua. Pentru că există infiltrări ale inamicului, iar dacă nu ai soldaţi pe front, vei pierde acest teritoriu, vei pierde satul, iar după sat vei pierde oraşul”, a arătat Zelenski.
Ucraina se confruntă cu un deficit de apărare antiaeriană
Zelenski a precizat că este concentrat în prezent pe convingerea Statelor Unite, a președintelui Donald Trump și a celorlalte guverne aliate să continue sprijinul financiar și militar pentru Ucraina. Menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei și furnizarea sistemelor de apărare antiaeriană rămân priorități pentru Kiev.
Președintele ucrainean a avertizat că Rusia își intensifică atacurile cu rachete balistice asupra marilor orașe. Potrivit acestuia, numai în cursul săptămânii trecute au fost lansate 40 de astfel de rachete asupra Kievului într-o singură oră.
„Nu avem suficiente rachete pentru a ne apăra, aceasta este o problemă”, a spus Zelenski. „Nu există suficiente sancţiuni asupra producţiei militare a Rusiei, îşi pot creşte producţia de rachete balistice, aşa că de aceea avem nevoie de apărare aeriană cât mai repede posibil”, a explicat el.
Atenția Statelor Unite, îndreptată spre Orientul Mijlociu
Războiul din Orientul Mijlociu a afectat și capacitatea Ucrainei de a primi sisteme de apărare antiaeriană. Zelenski a recunoscut că înțelege interesul Statelor Unite pentru evoluțiile din regiune, dar a subliniat că această situație pune Kievul într-o poziție dificilă.
„Eu înţeleg rădăcinile problemei”, a spus el, „înţeleg relaţiile dintre Statele Unite şi ţările din Orientul Mijlociu şi înţeleg că Statele Unite se concentrează pe Orientul Mijlociu, dar din această cauză ne-am confruntat cu această provocare, iar pentru noi este o provocare majoră.”
„Încerc să o gestionez acum împreună cu unii europeni, cu americanii şi cu alte ţări; pentru mine, aceasta este o mare provocare, o mare provocare pentru Ucraina”, a adăugat Zelenski.
Zelenski vrea o mare fabrică de drone în Marea Britanie
Președintele ucrainean este așteptat luni în Marea Britanie, unde urmează să poarte discuții cu noul premier, Andy Burnham. Zelenski a spus că a avut deja o primă conversație telefonică cu acesta și că dorește continuarea relației apropiate dintre cele două țări.
„Am avut o convorbire telefonică, o convorbire foarte bună cu noul prim-ministru; l-am felicitat”, a spus preşedintele ucrainean. „Am discutat despre câteva aspecte de bază, fără a intra în detalii, pentru că înţeleg ce înseamnă să fii proaspăt numit la conducere; toată lumea te va suna etc...”, a menționat el.
Zelenski dorește să încheie cu Londra un acord în domeniul dronelor și propune construirea unei fabrici de mari dimensiuni pe teritoriul Marii Britanii. Ucraina ar urma să ofere partenerilor britanici tehnologia și experiența acumulate în timpul războiului.
„Suntem gata să împărtăşim toată experienţa noastră cu Marea Britanie şi sper că Marea Britanie va face acelaşi lucru, aşa că trebuie să facem acest acord privind dronele foarte solid. Contez pe asta şi, de asemenea, contez pe faptul că, atunci când vom discuta, voi vorbi nu doar despre nevoile noastre, ci şi despre modul în care vedem evoluţia relaţiilor noastre bilaterale în viitor, precum şi despre ce putem face împreună pentru a consolida Ucraina şi Regatul Unit”, a declarat Zelenski.
„Oamenii sunt foarte puternici, dar obosiți”
Președintele ucrainean consideră că Vladimir Putin se pregătește să mobilizeze sute de mii de soldați pentru a-i trimite pe front. Zelenski susține că liderul de la Kremlin nu va opri războiul decât dacă va fi învins și explică astfel decizia Ucrainei de a lovi obiective aflate în interiorul Rusiei.
„Am încercat să transformăm această provocare într-una şi pentru ruşi; altfel, ei nu vor simţi că războiul este pretutindeni... De aceea am început să facem totul pentru a riposta şi a readuce acest război în Rusia, de unde a venit la noi, şi de aceea am demarat operaţiunile noastre de lovituri la distanţă medie şi de lovituri în adâncime, doar pentru a riposta”, a explicat el.
Întrebat dacă societatea ucraineană va putea depăși trauma războiului, Zelenski a vorbit despre nevoia de sprijin pentru sutele de mii de veterani care se vor întoarce acasă.
„Nu ştiu, trebuie să o facem, trebuie să ne gândim mai mult la veterani, la sutele de mii de oameni care se vor întoarce acasă, iar aceasta este o mare provocare. Desigur, este dificil să o facem singuri, dar o vom face, adică depinde doar de noi. Dar rezilienţa oamenilor a surprins pe toată lumea... Oamenii sunt foarte puternici, foarte puternici, dar, desigur, obosiţi, este un război lung”, a încheiat președintele ucrainean.