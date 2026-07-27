Zelenski, mesaj tranșant după demiterea celor doi lideri militari: „Nu am timp să aflu cine are dreptate și cine nu”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 08:34

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că l-a demis atât pe fostul ministru al Apărării, Mîhailo Fedorov, cât și pe fostul șef al armatei, Oleksandr Sîrski, după ce relația dintre cei doi s-a deteriorat atât de mult, încât șeful statului ajunsese să medieze personal neînțelegerile dintre ei.

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