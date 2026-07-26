Netanyahu anunță extinderea operațiunilor militare israeliene în Cisiordania, pe fondul escaladării violențelor

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminică faptul că Israelul este pregătit să își extindă operațiunile militare în Cisiordania ocupată, pe fondul intensificării violențelor din teritoriu, unde armata israeliană desfășoară raiduri, iar atacurile coloniștilor împotriva palestinienilor s-au înmulțit.
Înaintea ședinței de guvern de duminică, Benjamin Netanyahu a transmis că armata israeliană a primit instrucțiuni să intensifice acțiunile de securitate din Cisiordania ocupată.
Israelul ia în calcul extinderea operațiunilor
Premierul israelian a precizat că forțele de securitate au fost trimise în localități pentru percheziții, confiscarea armelor și reținerea suspecților. „Instrucțiunile pe care le-am dat au fost să intre în sate, să le percheziționeze, să confiște arme și să efectueze arestări”, a declarat Netanyahu, citat de Al Jazeera.
El a adăugat că Israelul este pregătit să intervină la o scară mai largă împotriva a ceea ce a numit „bastioane teroriste” din Cisiordania, fără a preciza ce alte operațiuni ar putea fi declanșate.
Mesajul său a venit după atacul armat de vineri, în apropierea așezării Havat Gilad, care a determinat autoritățile israeliene să lanseze o operațiune amplă de căutare a persoanelor implicate.
Netanyahu a susținut că militarii israelieni au pătruns inclusiv într-un spital din Nablus, unde au reținut doi bărbați suspectați că l-ar fi ajutat pe autorul atacului. Casa presupusului atacator a fost sigilată în perspectiva demolării, iar alte locuințe ale unor suspecți au fost inspectate și marcate pentru posibile măsuri similare.
Tensiuni în creștere în teritoriu
Declarațiile premierului israelian apar într-un context de escaladare a violențelor în Cisiordania ocupată. Autoritățile palestiniene au acuzat coloniști israelieni că au incendiat, în ultimele zile, două moschei și mai multe proprietăți palestiniene în zonele Nablus și Tulkarem și au raportat zeci de atacuri împotriva comunităților locale.
În același timp, armata israeliană își continuă raidurile în mai multe orașe din Cisiordania, inclusiv la Nablus, unde au fost reținute zeci de persoane în cadrul operațiunilor de securitate.
Violențele s-au accentuat după confruntările de vineri din satul Tal, în urma cărora au murit patru palestinieni și doi israelieni. Lideri palestinieni și Hamas au îndemnat populația să se mobilizeze împotriva atacurilor coloniștilor, în timp ce Israelul afirmă că intervențiile sale vizează prevenirea atacurilor și confiscarea armelor deținute ilegal.