Netanyahu anunță extinderea operațiunilor militare israeliene în Cisiordania, pe fondul escaladării violențelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 18:32

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminică faptul că Israelul este pregătit să își extindă operațiunile militare în Cisiordania ocupată, pe fondul intensificării violențelor din teritoriu, unde armata israeliană desfășoară raiduri, iar atacurile coloniștilor împotriva palestinienilor s-au înmulțit.

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