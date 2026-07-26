Germania, în alertă după atacul de la parada din Berlin. Autoritățile nu exclud noi atentate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 16:35

Guvernul german avertizează că riscul unor noi atacuri teroriste nu poate fi exclus, după atentatul comis sâmbătă seară la un eveniment Pride organizat în Berlin. O femeie a murit, iar alte 29 de persoane au fost rănite, unele dintre ele grav.

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