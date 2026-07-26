Germania, în alertă după atacul de la parada din Berlin. Autoritățile nu exclud noi atentate

Guvernul german avertizează că riscul unor noi atacuri teroriste nu poate fi exclus, după atentatul comis sâmbătă seară la un eveniment Pride organizat în Berlin. O femeie a murit, iar alte 29 de persoane au fost rănite, unele dintre ele grav.
Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat duminică faptul că identificarea și capturarea presupusului autor reprezintă „obiectivul principal” al autorităților.
„Poliția își folosește în acest moment toate resursele pentru desfășurarea acestei căutări”, a afirmat oficialul, fără a oferi alte detalii care ar putea afecta ancheta.
Principalul suspect este Abdul B., în vârstă de 21 ani, cetățean german cu origini libaneze. Poliția avertizează că acesta ar putea fi înarmat și periculos și le cere oamenilor să nu încerce să îl oprească, ci să apeleze imediat serviciile de urgență dacă îl observă.
Bărbatul este descris ca având aproximativ 1,90 metri înălțime, o constituție slabă și păr negru. La căutarea lui participă sute de polițiști, iar anchetatorii au făcut percheziții inclusiv la o adresă asociată suspectului.
Posibile restricții la următoarele marșuri Pride
Alexander Dobrindt a atras atenția că, în perioada următoare, sunt programate alte manifestații Pride în orașe din întreaga Germanie. Cele 16 landuri au fost informate cu privire la situația de la Berlin, iar autoritățile locale au fost îndemnate să reevalueze măsurile de securitate pentru evenimentele cu participare numeroasă.
Ministrul german de Interne a spus că trebuie analizate toate opțiunile, de la suplimentarea forțelor de ordine până la introducerea unor restricții suplimentare.
„Nu putem exclude posibilitatea ca alte atacuri teroriste să aibă loc”, a avertizat Dobrindt. El a precizat că un astfel de scenariu nu este considerat probabil în mod automat, însă nu poate fi eliminat, mai ales în condițiile în care atacul de la Berlin ar putea inspira acțiuni similare.
Suspectul, cunoscut de poliție
Potrivit ministrului de Interne, Abdul B. s-a născut în Germania, în anul 2005, iar mama sa obținuse cetățenia germană în 2002. Tânărul era cunoscut de poliție pentru numeroase infracțiuni, radicalizare și legături cu cercuri islamiste din Berlin.
Dobrindt a afirmat că suspectul fusese condamnat anterior la un an și zece luni de închisoare. După contestarea sentinței, pedeapsa ar fi fost transformată într-una neprivativă de libertate, astfel că acesta nu se afla în detenție la momentul atacului.
Presa germană relatează că Abdul B. fusese investigat anterior și pentru suspiciuni privind pregătirea unei infracțiuni violente grave împotriva statului.
Atac cu dubă și arme albe în Tiergarten
Atentatul a avut loc sâmbătă, 25 iulie, în jurul orei locale 22:00, în parcul Tiergarten, în apropierea Porții Brandenburg. În zonă se încheiau manifestările Christopher Street Day, denumirea folosită în Germania pentru evenimentele Pride.
O dubă albă a intrat în mulțimea aflată în parc și s-a oprit după ce a lovit un copac. Anchetatorii verifică informațiile potrivit cărora una sau mai multe persoane au coborât apoi din vehicul și au atacat participanți cu arme albe.
O femeie a murit, iar 29 de persoane au fost rănite. Unele victime sunt în stare critică, potrivit autorităților.
Investigatorii germani susțin că indiciile de până acum indică un atentat terorist cu motivație islamistă. Nu a fost stabilit însă dacă Abdul B. ar fi acționat singur sau cu ajutorul unor complici.
Evenimentele Pride au fost întrerupte imediat după atac, iar zona a fost evacuată și securizată de poliție.