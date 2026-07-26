Lecția de viață a unui român din diaspora: muncește în Anglia și spune că nu își deschide afacerea în țară din cauza corupției

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 08:31

Un român stabilit în Marea Britanie a atras atenția prin răspunsurile sincere oferite în timpul unui interviu stradal. Bărbatul, pe nume George, lucrează în domeniul curățeniei și spune că visul său este să își deschidă în România o afacere în același domeniu.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre român Marea Britaniecoruptie romania