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Lecția de viață a unui român din diaspora: muncește în Anglia și spune că nu își deschide afacerea în țară din cauza corupției

Român în Marea Britanie

Român în Marea Britanie

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 08:31

Un român stabilit în Marea Britanie a atras atenția prin răspunsurile sincere oferite în timpul unui interviu stradal. Bărbatul, pe nume George, lucrează în domeniul curățeniei și spune că visul său este să își deschidă în România o afacere în același domeniu.

El susține însă că nivelul ridicat al corupției din țară îl împiedică să își pună planul în practică. Din acest motiv, a ales să lucreze în străinătate, unde câștigă suficient pentru a-și plăti chiria, mașina și celelalte cheltuieli.

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Românul vrea să își deschidă o afacere de curățenie

În timpul discuției, bărbatul a fost întrebat care este visul său. Răspunsul a surprins persoana care îi lua interviul, pentru că George a spus simplu că vrea să curețe podele.

„Aveți un vis?

Da.

Aveți? Care este?

Să curăț podele.

Nu cred că înțelegeți.

Nu, înțeleg. Visul meu.

Visul dumneavoastră e să curățați podele?

Da, da.

Românul a explicat apoi că nu și-a deschis până acum propria firmă, dar că și-ar dori să facă acest lucru în țara sa.

V-ați deschis vreodată propria afacere sau ați făcut ceva de genul înainte?

Nu, afacerea o deschid în țara mea.

De unde sunteți?

România.

România, ok.

Dar țara mea este prea coruptă ca să construiesc o afacere.

Adevărat?”

Spune că este mulțumit de locul său de muncă

George a povestit că, deși nu și-a îndeplinit încă visul, este recunoscător pentru locul de muncă pe care îl are în Marea Britanie. Salariul îi permite să își acopere cheltuielile și să ducă o viață stabilă.

„Sunt fericit cu locul acesta de muncă.

Vreau să vă mulțumesc.

Cu ajutorul jobului, obțin bani, tot. Plătesc chiria, pentru mașină. Plătesc totul. Ce să îmi doresc mai mult?

Da, da.”

Bărbatul a mai spus că banii sunt necesari pentru ca un om să se poată întreține, iar lipsa lor poate afecta starea de spirit și liniștea de zi cu zi.

„În viață ai nevoie de bani ca să te întreții.

Da.

Dar când nu ai bani, nu ești fericit.

Adevărat.

Nimeni nu te poate face fericit.

Doar noi ne putem face fericiți, nu?

Doar singur te poți face fericit.”

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