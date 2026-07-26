Copil de 5 ani, mort la câteva zile după apariția unor simptome banale. Medicii au descoperit o boală cu mai puțin de 500 de cazuri în lume

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 08:21

Un copil de 5 ani din Colorado, considerat până atunci perfect sănătos, a murit la doar câteva zile după ce a început să aibă dureri de burtă și vărsături în timpul unei vacanțe cu familia. Medicii au descoperit ulterior că băiatul suferea de sindromul Clarkson, o boală extrem de rară, greu de recunoscut și care poate evolua foarte repede.

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