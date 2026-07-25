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Extern· 2 min citire
Un avion s-a prăbușit peste o casă în Germania: un mort, o persoană căutată
Avion prăbușit peste o casă în Germania
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă peste o locuință din landul german Saxonia Inferioară. O persoană a murit, iar salvatorii continuă căutările pentru un posibil al doilea ocupant al aeronavei.
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