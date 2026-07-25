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Un avion s-a prăbușit peste o casă în Germania: un mort, o persoană căutată

Avion prăbușit peste o casă în Germania

Avion prăbușit peste o casă în Germania

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 17:27

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă peste o locuință din landul german Saxonia Inferioară. O persoană a murit, iar salvatorii continuă căutările pentru un posibil al doilea ocupant al aeronavei.

Accidentul s-a produs în localitatea Ganderkesee, în apropiere de Bremen. Aeronava a lovit acoperișul unei case și a rămas înfiptă în structura clădirii, potrivit informațiilor preliminare transmise de poliție.

O victimă găsită în epavă

Echipele de intervenție au descoperit trupul neînsuflețit al unei persoane în interiorul avionului. Primele date indică însă că la bord ar fi putut fi două persoane, motiv pentru care operațiunile de căutare sunt în desfășurare.

Identitatea victimei și naționalitatea persoanelor care s-ar fi aflat în aeronavă nu au fost comunicate de autorități, potrivit Welt.

Fără victime la sol

Locuința era goală în momentul impactului, astfel că nu au fost înregistrate victime în rândul persoanelor aflate la sol.

Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță în zonă, iar locuitorii din casele situate pe o rază de circa 100 de metri au fost evacuați preventiv. Poliția a precizat că măsura a fost luată din precauție și că nu există, în prezent, un pericol pentru populație.

Anchetă privind cauzele

La fața locului au fost mobilizate echipaje de poliție, pompieri și salvatori, care securizează zona și participă la recuperarea epavei.

Cauza prăbușirii nu este cunoscută deocamdată. Ancheta urmează să stabilească dacă accidentul a fost provocat de o defecțiune tehnică, de condițiile de zbor sau de alți factori.

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