Un avion s-a prăbușit peste o casă în Germania: un mort, o persoană căutată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 17:27

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă peste o locuință din landul german Saxonia Inferioară. O persoană a murit, iar salvatorii continuă căutările pentru un posibil al doilea ocupant al aeronavei.

Distribuie articolul