O adolescentă de 15 ani și fratele ei de 9 ani, uciși de fostul iubit gelos

O adolescentă de 15 ani și fratele ei de 9 ani au fost împușcați mortal în propria locuință. Principalul suspect este iubitul fetei, un băiat de 16 ani, arestat pentru dublă crimă.
Un caz cutremurător a zguduit comunitatea din Baltimore, Statele Unite, după ce o adolescentă de doar 15 ani și fratele ei mai mic au fost împușcați mortal în locuința familiei. Anchetatorii susțin că principalul suspect este iubitul fetei, un adolescent de 16 ani, care ar fi recurs la gestul extrem pe fondul geloziei.
Adolescenta și-ar fi avertizat prietenii că era amenințată
Potrivit documentelor anchetei, tânăra, identificată drept Giovanna Myrie, le-ar fi mărturisit apropiaților că se temea pentru viața ei după ce iubitul său, Keith Maurice James Jr., ar fi amenințat-o în repetate rânduri.
Cu doar câteva zile înainte de tragedie, fata i-ar fi trimis unei prietene un mesaj în care spunea că adolescentul o avertizase că o va ucide dacă îl va înșela, arată New York Post.
Anchetatorii consideră că aceste mesaje reprezintă probe importante în dosarul penal deschis împotriva suspectului.
Ultimele ore dinaintea tragediei
Conform informațiilor făcute publice de autorități, pe 4 iulie, cei doi adolescenți au participat la un apel video împreună cu o prietenă a victimei. Martora le-a declarat anchetatorilor că băiatul ar fi fost văzut ținând o armă în timpul conversației.
În ziua crimei, Giovanna i-ar fi spus aceleiași prietene că iubitul urma să vină la locuința sa în cursul după-amiezii.
Datele obținute din telefonul mobil al suspectului, dar și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă l-ar plasa în apropierea casei victimelor în intervalul în care anchetatorii cred că s-a produs atacul.
Descoperirea șocantă făcută de mama copiilor
Tragedia a fost descoperită în cursul serii, când mama celor doi copii a revenit acasă și i-a găsit fără viață.
Atât adolescenta de 15 ani, cât și fratele ei de numai 9 ani prezentau multiple plăgi provocate prin împușcare. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea lor.
Șeful Poliției din comitatul Baltimore, Robert McCullough, a declarat că băiețelul ar fi fost o victimă colaterală a atacului.
Suspectul, arestat și acuzat de dublă crimă
Keith Maurice James Jr., în vârstă de 16 ani, a fost arestat la scurt timp după desfășurarea investigațiilor și este acuzat de două capete de acuzare pentru omor deosebit de grav.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia și pentru documentarea completă a motivului care a stat la baza atacului.
Autoritățile trag un semnal de alarmă privind violența între adolescenți
Reprezentanții Poliției consideră că acest caz scoate în evidență o problemă tot mai îngrijorătoare: violența în relațiile dintre adolescenți.
„Acest caz evidențiază atât fenomenul violenței juvenile, cât și pericolul relațiilor abuzive între minori. Este important ca părinții să știe cu cine își petrec timpul copiii și să fie atenți la semnalele de alarmă care pot indica o relație toxică sau periculoasă”, a declarat șeful poliției, Robert McCullough.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile americane urmează să stabilească toate circumstanțele care au dus la această tragedie.