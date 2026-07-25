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Extern· 1 min citire
Donald Trump anunță că vrea să candideze din nou la alegerile prezidențiale din 2028: „Am câștigat de trei ori. Acum o voi face din nou”
Donald Trump
Publicat25 iul. 2026, 10:04
SursăRealitatea PLUS
Donald Trump a anunțat că intenționează să candideze din nou la alegerile prezidențiale din 2028. Declarația a fost făcută la Casa Albă, în timpul cinei anuale a Asociației Corespondenților, conform Realitatea PLUS.
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