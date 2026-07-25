Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Donald Trump anunță că vrea să candideze din nou la alegerile prezidențiale din 2028: „Am câștigat de trei ori. Acum o voi face din nou”

Donald Trump

Donald Trump

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 10:04
SursăRealitatea PLUS

Donald Trump a anunțat că intenționează să candideze din nou la alegerile prezidențiale din 2028. Declarația a fost făcută la Casa Albă, în timpul cinei anuale a Asociației Corespondenților, conform Realitatea PLUS.

„Am plăcerea să vă anunț intenția mea, iar aceasta este oarecum o noutate exclusivă, de a candida pentru al patrulea mandat în funcția de președinte al Statelor Unite. Voi face acest lucru și voi avea un anunț oficial. De fapt, cred că am câștigat de trei ori. Acum o voi face din nou. Mulțumesc! O voi face”, a declarat Donald Trump.

Constituția Statelor Unite permite unui președinte să ocupe funcția pentru cel mult două mandate. Pentru ca Trump să poată candida pentru un al treilea mandat oficial, ar fi necesară modificarea Constituției.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

donald trumpsuapresedintele donald trump

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Sanatate

Alexandru Rogobete acuză Guvernul că slăbește sistemul medical: „Este o problemă de siguranță națională”

Alexandru Rogobete acuză Guvernul că slăbește sistemul medical: „Este o problemă de siguranță națională”

Bolojan îi sfidează pe toți și insistă să-și treacă legea. Aproape 100.000 de angajați din sănătate amenință cu greva totală
Bolojan îi sfidează pe toți și insistă să-și treacă legea. Aproape 100.000 de angajați din sănătate amenință cu greva totală
Adevărata problemă din spitalele României, explicată de medicul Valeriu Gheorghiță. „Fără schimbarea modului de funcționare, riscăm doar să finanțăm mai bine același sistem”
Adevărata problemă din spitalele României, explicată de medicul Valeriu Gheorghiță. „Fără schimbarea modului de funcționare, riscăm doar să finanțăm mai bine același sistem”
Strigătul unui medic ATI care s-a întors în România: „Am văzut oameni murind fără familie alături și am fost noi cei care le-am ținut mâna”
Strigătul unui medic ATI care s-a întors în România: „Am văzut oameni murind fără familie alături și am fost noi cei care le-am ținut mâna”
Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți
Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți

Mai multe știri din Extern

Mai Multe