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Extern· 1 min citire
Explozie surprinsă în direct în timpul incendiilor din Gironde. Un pompier a fost aruncat la pământ de suflul unei butelii
Butelie explodată Franța
O jurnalistă a postului francez M6 a surprins în direct momentul în care o butelie de gaz a explodat în timpul incendiului uriaș din Lège-Cap-Ferret, în regiunea Gironde. Pauline Ben Sassi se pregătea să intre în direct, când o bubuitură puternică s-a auzit în spatele ei, iar un jet de flăcări s-a ridicat spre cer.
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