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Explozie surprinsă în direct în timpul incendiilor din Gironde. Un pompier a fost aruncat la pământ de suflul unei butelii

Butelie explodată Franța

Butelie explodată Franța

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 09:42

O jurnalistă a postului francez M6 a surprins în direct momentul în care o butelie de gaz a explodat în timpul incendiului uriaș din Lège-Cap-Ferret, în regiunea Gironde. Pauline Ben Sassi se pregătea să intre în direct, când o bubuitură puternică s-a auzit în spatele ei, iar un jet de flăcări s-a ridicat spre cer.

Explozia a surprins un pompier aflat în apropiere și l-a aruncat la pământ. Colegii săi au intervenit imediat pentru a-i acorda ajutor, în timp ce jurnalista a continuat să transmită de la fața locului.

„Cel mai probabil este o butelie de gaz care tocmai a explodat. Am auzit o explozie foarte puternică, un pompier a fost aruncat la pământ, iar colegii săi s-au grăbit să-l ajute”, a relatat Pauline Ben Sassi, conform presei străine.

Pompierul a suferit o fractură deschisă la gleznă și a fost transportat la spital. În total, 27 de pompieri au avut nevoie de îngrijiri în Gironde, dintre care cinci au fost intoxicați cu monoxid de carbon, în timp ce incendiul a mistuit aproximativ 19.000 de hectare și a distrus 100 de clădiri.

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