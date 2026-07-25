Incendii devastatoare în Spania și Franța. Peste 200.000 de oameni evacuați, stare de urgență națională lângă Madrid

Incendiile de vegetație fac ravagii în Spania și Franța. Peste 200.000 de persoane au fost evacuate sau izolate, iar autoritățile au solicitat sprijinul Uniunii Europene pentru stingerea flăcărilor.
Incendiile de vegetație scapă de sub control în Spania și Franța
Europa se confruntă cu unul dintre cele mai grave episoade de incendii de vegetație din ultimii ani. Flăcările se extind rapid în Spania și Franța, unde temperaturile extreme, seceta prelungită și vântul puternic au creat condiții ideale pentru propagarea focului. Peste 200.000 de persoane au fost evacuate sau au primit ordin să rămână în locuințe, în timp ce autoritățile au cerut sprijinul Uniunii Europene pentru gestionarea situației.
Madridul se confruntă cu cea mai gravă criză provocată de incendii
Guvernul Spaniei a decretat, pentru prima dată în istorie, stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație, arată The Guardian. Decizia a fost luată după ce două focare majore din apropierea Madridului s-au unit, iar un al treilea incendiu amenința să formeze un front uriaș de foc.
Autoritățile regionale au descris situația drept una fără precedent, avertizând că incendiile depășesc capacitatea actuală de intervenție.
Președinta Comunității Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a declarat că regiunea traversează „cel mai grav incendiu de vegetație din istoria sa”, subliniind că temperaturile extreme și rafalele puternice de vânt au alimentat rapid flăcările.
Zeci de mii de persoane evacuate în apropierea capitalei spaniole
Peste 63.000 de oameni au fost evacuați sau izolați în locuințe în apropierea Madridului și în provincia Ávila.
Ministrul regional al Mediului, Carlos Novillo, a avertizat că incendiul a ajuns într-un punct critic și că, în prezent, prioritatea este salvarea populației și protejarea comunităților amenințate.
Printre persoanele evacuate se află și locuitori din zone aflate la aproximativ 50 de kilometri de capitala Spaniei.
„Fumul era atât de dens încât abia puteai respira”, a povestit unul dintre localnicii nevoiți să își părăsească locuința împreună cu familia.
Premierul Pedro Sánchez a convocat o ședință de urgență și a anunțat mobilizarea tuturor resurselor disponibile, promițând sprijin atât în timpul intervențiilor, cât și în procesul de reconstrucție.
Franța evacuează complet celebra peninsulă Cap Ferret
Situația este la fel de gravă și în sud-vestul Franței, unde incendiile au obligat autoritățile să evacueze integral peninsula Cap Ferret, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice de pe litoralul Atlanticului.
Evacuarea s-a desfășurat sat cu sat, iar sute de persoane au fost transportate cu ambarcațiuni după ce flăcările au amenințat să blocheze singurul drum de acces către peninsulă.
Peste 110.000 de persoane, inclusiv numeroși turiști cazați în campinguri și locuințe de vacanță, au fost evacuate în ultimele două zile.
Mii de hectare distruse și zeci de locuințe mistuite
Incendiul din departamentul Gironde a distrus deja peste 19.000 de hectare de pădure și aproximativ 80 de locuințe.
Alte peste 2.500 de hectare au ars în apropierea stațiunii Biscarrosse, unde aproximativ 31.000 de persoane au fost evacuate.
În total, aproape 1.400 de pompieri și mai multe aeronave specializate luptă cu incendiile din sud-vestul Franței.
Un proprietar de pădure evacuat din locuința sa a descris drama trăită.
„Am văzut multe incendii în viața mea, dar niciodată unul atât de violent. Totul a ars. Este ca și cum ai pierde un copil”, a mărturisit acesta.
Uniunea Europeană trimite ajutor de urgență
Atât Franța, cât și Spania au activat mecanismul european de protecție civilă pentru a beneficia de sprijin internațional.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că mai multe aeronave și elicoptere specializate vor sosi din Croația, Portugalia, Cehia și Slovacia pentru a participa la operațiunile de stingere.
În paralel, Spania a solicitat aeronave suplimentare pentru limitarea incendiilor care continuă să se extindă în apropierea Madridului.
Europa se confruntă cu un sezon record al incendiilor
Potrivit datelor oficiale, incendiile forestiere din Uniunea Europeană au atins niveluri record pentru această perioadă a anului.
În Spania, de la începutul lui 2026 au fost înregistrate 29 de incendii forestiere de amploare, comparativ cu o medie de doar nouă în aceeași perioadă a ultimului deceniu.
Suprafața afectată de flăcări depășește deja 114.000 de hectare, de peste patru ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.
În Franța, peste 50.000 de hectare au fost mistuite de incendii de la începutul anului, iar autoritățile avertizează că riscul izbucnirii unor noi focare rămâne extrem de ridicat.
Între timp, Garda Civilă din Spania a anunțat că un bărbat a fost arestat, iar un altul este cercetat după ce ar fi provocat accidental unul dintre incendiile din provincia Ávila prin utilizarea unor utilaje grele, în ciuda interdicțiilor impuse din cauza riscului major de incendiu.