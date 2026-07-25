Incendii devastatoare în Spania și Franța. Peste 200.000 de oameni evacuați, stare de urgență națională lângă Madrid

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iul. 2026, 07:12

Incendiile de vegetație fac ravagii în Spania și Franța. Peste 200.000 de persoane au fost evacuate sau izolate, iar autoritățile au solicitat sprijinul Uniunii Europene pentru stingerea flăcărilor.

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