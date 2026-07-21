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Extern· 1 min citire
Doi pompieri morți în incendiul din Franța. Cum s-a produs tragedia?
Incendiu
Publicat21 iul. 2026, 21:10
SursăRealitatea PLUS
Doi pompieri francezi au murit în incendiul izbucnit în apropierea aeroportului din Bordeaux. Ambii au prinși în flăcările care s-au extins rapid, salvatorii care au ajuns la ei n-au mai putut face nimic pentru a-i salva.
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