Doi pompieri morți în incendiul din Franța. Cum s-a produs tragedia?

Publicat 21 iul. 2026, 21:10 Sursă Realitatea PLUS

Doi pompieri francezi au murit în incendiul izbucnit în apropierea aeroportului din Bordeaux. Ambii au prinși în flăcările care s-au extins rapid, salvatorii care au ajuns la ei n-au mai putut face nimic pentru a-i salva.

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