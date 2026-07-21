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Doi pompieri morți în incendiul din Franța. Cum s-a produs tragedia?

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat21 iul. 2026, 21:10
SursăRealitatea PLUS

Doi pompieri francezi au murit în incendiul izbucnit în apropierea aeroportului din Bordeaux. Ambii au prinși în flăcările care s-au extins rapid, salvatorii care au ajuns la ei n-au mai putut face nimic pentru a-i salva.

Pompieri morți în incendiul din Franța

Forțele de ordine au fost mobilizate la fața locului cu mai multe autospeciale.

Medicii au încercat să le ofere primul ajutor, însă în zadar.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

Ministrul de Interne a transmis un mesaj de condoleanțe.

Din cauza incendiului, mai multe zboruri au avut întârzieri.

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