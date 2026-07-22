Trump, avertisment fără precedent către Iran: „Pentru fiecare atac, vom distruge un pod sau o centrală”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 17:17

Președintele Donald Trump a transmis regimului iranian unul dintre cele mai dure mesaje de la declanșarea conflictului, avertizând că orice atac asupra navelor din Strâmtoarea Hormuz va declanșa un răspuns militar devastator al Statelor Unite.

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