Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Trump, avertisment fără precedent către Iran: „Pentru fiecare atac, vom distruge un pod sau o centrală”

Donald Trump a amenințat Iranul (grafica arhiva)

Donald Trump a amenințat Iranul (grafica arhiva)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 17:17

Președintele Donald Trump a transmis regimului iranian unul dintre cele mai dure mesaje de la declanșarea conflictului, avertizând că orice atac asupra navelor din Strâmtoarea Hormuz va declanșa un răspuns militar devastator al Statelor Unite.

Într-un mesaj postat pe rețeaua sa Truth Social, Trump a precizat că SUA vor reacționa imediat dacă Iranul lovește transportul comercial din zona strategică a Strâmtorii Hormuz.

De acum înainte, de fiecare dată când Iranul trage asupra unei nave… Statele Unite vor bombarda și distruge un pod sau o centrală electrică.

Ținte posibile: infrastructură critică, inclusiv în Teheran

Președintele a subliniat că măsura se aplică indiferent de tipul de armă folosit:

Rachetă, proiectil, dronă sau orice alt dispozitiv ori armă.

Trump a menționat explicit că loviturile americane ar putea viza infrastructură esențială din Iran, inclusiv obiective aflate în capitală.

(„Inclusiv cele aflate lângă sau în capitala Teheran.

Mesajul marchează o escaladare retorică semnificativă în contextul tensiunilor din Golful Persic și al incidentelor repetate raportate în ultimele săptămâni.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

donald trumpamenintare iranbombardamentTeheran

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe