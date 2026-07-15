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Cancelarul Germaniei promite că va opri AfD înainte să ajungă la putere. Pariul făcut pentru estul Germaniei

Friedrich Merz. Foto: Profimedia

Friedrich Merz. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iul. 2026, 18:32
Actualizat15 iul. 2026, 18:33

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că este 'încrezător' că poate împiedica partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), principala forță de opoziție, să obțină majoritatea în alegerile regionale din estul țării, în septembrie, un test major pentru guvernul său de coaliție, relatează AFP.

'Sunt și rămân încrezător că vom reuși să împiedicăm o majoritate AfD în toate cele trei landuri, în special în Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară', a declarat liderul conservator într-o conferință de presă.

'Îmi voi păstra acest optimism până în seara alegerilor', a adăugat el.

Cu peste 40% din intențiile de vot în Saxonia-Anhalt, Alternativa pentru Germania se află cu aproape 20 de puncte procentuale în fața conservatorilor cancelarului Friedrich Merz în intențiile de vot.

Partidul anti-imigrație este, de asemenea, pe primul loc în sondajele din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, cu aproximativ 35% din voturi, și la egalitate cu alte patru partide în Berlin.

'Situația politică partizană' din est este 'puțin diferită de alte regiuni germane', a declarat Friedrich Merz, referindu-se la popularitatea extremei drepte în fosta Germanie de Est.

Merz vrea să meargă în fieful AfD

El a afirmat că 'îi place să meargă des în est' și că 'încearcă să convingă oamenii de acolo'.

Cancelarul, aflat în funcție de peste un an, a subliniat 'bilanțul pozitiv', în opinia sa, al coaliției cu social-democrații, care este, cu toate acestea, marcată de o lipsă de popularitate semnificativă.

Guvernul său se află sub presiunea de a accelera reformele structurale într-o țară afectată de o creștere economică lentă de mai mulți ani și de o populație îmbătrânită.

'Guvernul federal și-a găsit ritmul, în pofida anumitor critici. Ne-am ținut promisiunile și am înțeles amploarea sarcinilor care ne așteaptă', a afirmat el, refuzând, cu toate acestea, să comenteze asupra 'consecințelor personale' pe care le-ar avea victoriile electorale ale AfD din această toamnă.

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