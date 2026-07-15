Cancelarul Germaniei promite că va opri AfD înainte să ajungă la putere. Pariul făcut pentru estul Germaniei

Publicat 15 iul. 2026, 18:32 Actualizat 15 iul. 2026, 18:33

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că este 'încrezător' că poate împiedica partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), principala forță de opoziție, să obțină majoritatea în alegerile regionale din estul țării, în septembrie, un test major pentru guvernul său de coaliție, relatează AFP.

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