Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Cancelarul Germaniei promite că va opri AfD înainte să ajungă la putere. Pariul făcut pentru estul Germaniei
Friedrich Merz. Foto: Profimedia
Publicat15 iul. 2026, 18:32
Actualizat15 iul. 2026, 18:33
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că este 'încrezător' că poate împiedica partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), principala forță de opoziție, să obțină majoritatea în alegerile regionale din estul țării, în septembrie, un test major pentru guvernul său de coaliție, relatează AFP.
Citește și
- 18:05Elon Musk o consideră pe Marine Le Pen „ultima speranță” a Franței pentru alegerile din 2027
- 18:02Americanii au dat undă verde „Soarelui la comandă”. Satelitul care luminează Pământul din spațiu provoacă îngrijorare
- 17:58Rusia amenință țările occidentale: forțele de menținere a păcii trimise în Ucraina vor fi atacate
- 17:36Cade ultimul zid din Europa. Granița care a despărțit zeci de ani două teritorii a fost desființată
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News