Scandal în Franța înaintea alegerilor prezidențiale: partidul lui Macron o dă în judecată pe Marine Le Pen

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 16:53

Partidul Renaissance, fondat de președintele francez Emmanuel Macron, a deschis o acțiune în instanță împotriva liderei extremei drepte, Marine Le Pen, acuzând-o că a folosit în mod neautorizat denumirea formațiunii într-un slogan de campanie. Disputa apare în contextul lansării oficiale a candidaturii lui Le Pen pentru alegerile prezidențiale din 2027.

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