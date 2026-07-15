Scandal în Franța înaintea alegerilor prezidențiale: partidul lui Macron o dă în judecată pe Marine Le Pen

Partidul Renaissance, fondat de președintele francez Emmanuel Macron, a deschis o acțiune în instanță împotriva liderei extremei drepte, Marine Le Pen, acuzând-o că a folosit în mod neautorizat denumirea formațiunii într-un slogan de campanie. Disputa apare în contextul lansării oficiale a candidaturii lui Le Pen pentru alegerile prezidențiale din 2027.
Partidul Renaissance susține că sloganul de campanie al lui Marine Le Pen - „Pentru Franța, Renașterea” - reprezintă o utilizare ilegală a identității politice și a mărcilor sale, transmite Politico, preluat de Mediafax.
Într-un comunicat, formațiunea afirmă că denumirea „Renaissance” definește mișcarea politică lansată de Emmanuel Macron în Franța și la nivel european încă din 2019 și că folosirea acesteia de către candidata Adunării Naționale ar putea crea confuzie în rândul alegătorilor.
Marine Le Pen respinge acuzațiile
Marine Le Pen și-a lansat oficial candidatura la alegerile prezidențiale săptămâna trecută, după ce justiția franceză i-a permis să intre în cursa electorală, în ciuda condamnării pentru delapidarea de fonduri ale Parlamentului European, decizie pe care aceasta a contestat-o la cea mai înaltă instanță din Franța.
Întrebată despre asemănarea dintre sloganul său și numele partidului lui Macron, Le Pen a respins orice legătură și a explicat că mesajul a fost ales deoarece reflectă obiectivul campaniei sale, acela de a contribui la „renașterea” instituțiilor franceze.
Gabriel Attal, liderul Renaissance, intră și el în cursa prezidențială
Actualul lider al partidului Renaissance este fostul premier Gabriel Attal, care și-a anunțat la rândul său candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2027. Formațiunea susține că, dincolo de disputa juridică, utilizarea sloganului afectează valorile pe care le promovează.
„Renaissance susține o viziune umanistă, europeană și republicană, ancorată în apărarea statului de drept, a democrației și a respectului pentru principiile noastre comune”, se arată în comunicatul partidului.
Scrutin crucial în Franța, în primăvara lui 2027
Primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța este programat pentru 18 aprilie 2027, iar al doilea tur va avea loc pe 2 mai 2027. Potrivit sondajelor recente, Marine Le Pen este creditată cu prima șansă în primul tur al scrutinului.
Actualul președinte Emmanuel Macron nu mai poate candida pentru un nou mandat consecutiv, întrucât Constituția Franței permite exercitarea a maximum două mandate prezidențiale consecutive. Mandatul său se va încheia oficial la 13 mai 2027.