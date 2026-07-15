Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Trump amenință Iranul cu noi atacuri devastatoare și cu o blocadă energetică
Președintele Donald Trump
Ostilitățile din Orientul Mijlociu capătă amploare de la o oră la alta. Ca replică la loviturile lansate noaptea trecută de Iran asupra unor obiective americane din zona Golfului, Statele Unite au reinstalat blocada navală asupra porturilor iraniene, iar Donald Trump a amenințat cu noi atacuri devastatoare.
Citește și
- 15:32Donald Trump va apărea pe o nouă monedă de aur de un dolar, emisă pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
- 15:25Nicușor Dan, mesaj tranșant de la Kiev: „Ucraina a existat, există şi va continua să existe”
- 14:13Nicușor Dan a ajuns la Kiev cu trenul, pentru Summitul Ucraina–Europa de Sud-Est - VIDEO
- 14:08Rusia ar pregăti atacuri asupra infrastructurii critice. Lituania își întărește de urgență paza obiectivelor strategice
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News