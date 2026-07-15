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Trump amenință Iranul cu noi atacuri devastatoare și cu o blocadă energetică

Președintele Donald Trump

Președintele Donald Trump

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 14:43

Ostilitățile din Orientul Mijlociu capătă amploare de la o oră la alta. Ca replică la loviturile lansate noaptea trecută de Iran asupra unor obiective americane din zona Golfului, Statele Unite au reinstalat blocada navală asupra porturilor iraniene, iar Donald Trump a amenințat cu noi atacuri devastatoare.

SUA au confirmat că au lansat și finalizat o nouă serie de lovituri asupra unor ținte iraniene. Potrivit Comandamentului Central al SUA, atacurile americane au început la ora locală 6 dimineața și au vizat capacitățile militare folosite de Iran pentru a ataca nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz.

În același timp, presa de stat de la Teheran a anunțat atacuri asupra unor obiective militare americane din Iordania, după ce noaptea trecută Iranul a lansat lovituri similare asupra unor ținte din Bahrain, Kuweit și Iordania lovituri similare asupra unor ținte din Bahrain, Kuweit și Iordania.

Într-un interviu televizat, președintele Donald Trump a transmis cel mai dur avertisment de până acum, afirmând că SUA sunt pregătite să lovească poduri și centrale electrice săptămâna viitoare, dacă Iranul nu revine la negocieri.

Miercuri dimineață, Teheranul a răspuns cu o amenințare directă: blocarea tuturor exporturilor de energie din Orientul Mijlociu.

Pe fondul escaladării tensiunilor, analiștii avertizează că regiunea se apropie de cel mai periculos moment de la declanșarea conflictului, pe 28 februarie.

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