Trump amenință Iranul cu noi atacuri devastatoare și cu o blocadă energetică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 14:43

Ostilitățile din Orientul Mijlociu capătă amploare de la o oră la alta. Ca replică la loviturile lansate noaptea trecută de Iran asupra unor obiective americane din zona Golfului, Statele Unite au reinstalat blocada navală asupra porturilor iraniene, iar Donald Trump a amenințat cu noi atacuri devastatoare.

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