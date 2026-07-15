Scandalul azilului ilegal ajunge la Parchet. Alexandra Zară a depus plângere penală împotriva ministrului Dragoș Pîslaru

Publicat 15 iul. 2026, 07:47 Sursă Realitatea PLUS

Alexandra Zară, fosta președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, îi face plângere penală ministrului interimar, Dragoș Pâslaru. Aceasta îl acuză de abuz în serviciu și asta după ce a demis-o din funcție în scandalul azilelor ilegale din Bihor pe motiv că ministrul nu ar fi fost informat cu privire la acțiunea DIICOT, potrivit Realitatea PLUS.

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