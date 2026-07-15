Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Scandalul azilului ilegal ajunge la Parchet. Alexandra Zară a depus plângere penală împotriva ministrului Dragoș Pîslaru
Alexandra Zară și Dragoș Pîslaru
Publicat15 iul. 2026, 07:47
SursăRealitatea PLUS
Alexandra Zară, fosta președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, îi face plângere penală ministrului interimar, Dragoș Pâslaru. Aceasta îl acuză de abuz în serviciu și asta după ce a demis-o din funcție în scandalul azilelor ilegale din Bihor pe motiv că ministrul nu ar fi fost informat cu privire la acțiunea DIICOT, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 09:51Dragoș Pîslaru, declarație‑șoc în scandalul azilului lui Pașca. De ce pune la îndoială amenda de 2 milioane de lei?
- 18:41CCR dezbate joi conflictul dintre Guvern și ÎCCJ pe plata restanțelor salariale ale magistraților
- 16:22Nicușor Dan, despre activitatea parchetelor: „Sunt foarte mulțumit. Toate trei se mișcă foarte bine”
- 10:22Guvernul, obligat să desecretizeze ajutorul militar și financiar pentru Ucraina
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News