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Justitie· 1 min citire

Scandalul azilului ilegal ajunge la Parchet. Alexandra Zară a depus plângere penală împotriva ministrului Dragoș Pîslaru

Alexandra Zară și Dragoș Pîslaru

Alexandra Zară și Dragoș Pîslaru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iul. 2026, 07:47
SursăRealitatea PLUS

Alexandra Zară, fosta președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, îi face plângere penală ministrului interimar, Dragoș Pâslaru. Aceasta îl acuză de abuz în serviciu și asta după ce a demis-o din funcție în scandalul azilelor ilegale din Bihor pe motiv că ministrul nu ar fi fost informat cu privire la acțiunea DIICOT, potrivit Realitatea PLUS.

Totul a pornit după perchezițiile făcute anchetatori la azilul gestionat de Viorel Pașca, acolo unde anchetatorii spun că ar fi fost exploatate mai multe persoane vulnerabile, vârstnici și bolnavi. Alexandra Zară vrea acum dreptate și spune că decizia de a o demite a fost una abuzivă.

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