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Politica· 1 min citire
Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat. Fostul primar din Baia Mare a fost condamnat pentru luare de mită
Cătălin Cherecheș/ Inquam Photos
Publicat10 iul. 2026, 13:40
Actualizat10 iul. 2026, 14:00
SursăRealitatea PLUS
Tribunalul Maramureș a decis, vineri, eliberarea condiționată a fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Decizia instanței este definitivă.
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