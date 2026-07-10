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Politica· 1 min citire

Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat. Fostul primar din Baia Mare a fost condamnat pentru luare de mită

Cătălin Cherecheș/ Inquam Photos

Cătălin Cherecheș/ Inquam Photos

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 13:40
Actualizat10 iul. 2026, 14:00
SursăRealitatea PLUS

Tribunalul Maramureș a decis, vineri, eliberarea condiționată a fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Decizia instanței este definitivă.

UPDATE - Răzvan Dosneanu, avocatul lui Cătălin Cherecheș, a confirmat într-o postare pe Facebook că instanța a decis elberarea condițonată e fostului edil.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Cătălin Cherecheș ar putea reveni în spatele gratiilor. Magistrații judecă astăzi contestația depusă de DNA împotriva deciziei de eliberare condiționată a fostului primar al municipiului Baia Mare. Condamnat definitiv în 2024 la cinci ani de închisoare pentru luare de mită, Cherecheș a fost eliberat condiționat pe 16 iunie.

Fostul primar a fugit din țară într-un taxi, înainte de sentința judecătorilor. Acesta le-a prezentat polițiștilor buletinul unei rude și astfel a putut să treacă vama în Ungaria.

Ulterior, acesta a fost depistat de polițiști în Germania și adus în România. De altfel, pe 4 iunie, Judecătoria Baia Mare l-a condamnat pe Cherecheș la doi ani de închisoare pentru fuga din țară. Fostul edil a contestat decizia, iar judecătorii se vor pronunța pe această speță în luna septembrie.

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