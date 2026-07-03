Ucraina anunță un nou atac asupra bazelor aeriene din Crimeea: mai multe avioane rusești ar fi fost avariate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 14:14

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunță că a lansat un nou atac cu drone asupra a două baze aeriene rusești din Crimeea ocupată. Potrivit autorităților de la Kiev, operațiunea a vizat hangare în care erau adăpostite avioane de luptă și drone folosite în atacurile împotriva Ucrainei.

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