Ucraina anunță un nou atac asupra bazelor aeriene din Crimeea: mai multe avioane rusești ar fi fost avariate

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunță că a lansat un nou atac cu drone asupra a două baze aeriene rusești din Crimeea ocupată. Potrivit autorităților de la Kiev, operațiunea a vizat hangare în care erau adăpostite avioane de luptă și drone folosite în atacurile împotriva Ucrainei.
Potrivit unui comunicat al SBU, publicat pe Telegram, dronele ucrainene au lovit pentru a doua oară în decurs de o săptămână aeroportul militar Saki, una dintre principalele baze aeriene rusești din Crimeea ocupată, relatează site-ul Kyiv Post.
Operațiunea face parte din campania de 40 de zile aprobată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care are ca obiectiv intensificarea presiunii militare asupra Rusiei.
SBU susține că șapte hangare în care erau depozitate echipamente aeronautice au fost lovite în urma atacului.
Avioane de luptă și drone, printre țintele vizate
Potrivit informațiilor citate de Kyiv Post, în hangarele atacate se aflau aeronave de tip Suhoi Su-30SM, Suhoi Su-30 și Suhoi Su-24, utilizate de armata rusă în operațiunile împotriva Ucrainei. Conform datelor preliminare prezentate de publicație, cel puțin șapte avioane au fost distruse sau avariate. În paralel, dronele ucrainene au vizat și aerodromul Gvardiiske, unde, potrivit SBU, au fost lovite două hangare în care erau depozitate drone de tip Shahed și alte echipamente militare.
Kievul: Bazele sunt folosite pentru atacuri asupra Ucrainei
Serviciul de Securitate al Ucrainei afirmă că bazele aeriene Saki și Gvardiiske sunt folosite în mod regulat de aviația rusă pentru lansarea de atacuri cu rachete și bombe asupra teritoriului ucrainean și pentru sprijinirea operațiunilor militare din sudul țării.
SBU a transmis că va continua să lovească obiective militare rusești atât de pe linia frontului, cât și din adâncul teritoriului controlat de Rusia.
Până în prezent, autoritățile ruse nu au comentat informațiile privind amploarea pagubelor raportate de partea ucraineană.