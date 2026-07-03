Aliații europeni au acoperit “în mare măsură golurile lăsate de SUA” în planurile de apărare NATO. Anunțul comandatului suprem al forțelor aliate

Aliații europeni din NATO au acoperit în mare măsură lacunele lăsate de Statele Unite în planurile de apărare ale Alianței, a declarat joi Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul american Alexus G. Grynkewich, într-un interviu pentru Reuters.
"În doar câteva săptămâni, aliaţii europeni au acoperit în mare măsură lacunele lăsate de reducerile efectuate de SUA la Modelul de Forţe al NATO. Iar în acele câteva domenii în care nu au reuşit, unde în prezent nu dispun de o capacitate similară de înlocuire, analizăm capacităţi alternative cu efect echivalent", a spus comandantul suprem al NATO.
Vă reamintim că în luna mai, SUA au anunţat aliaţii că au decis să reducă fondul de capacităţi militare angajate în cadrul alianţei transatlantice în caz de criză, ceea ce a ridicat întrebări urgente pe măsură ce liderii se pregătesc pentru summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie.
Generalul Alexus G. Grynkewich a subliniat că măsura are scopul de a pune capăt treptat unei "co-dependenţe nesănătoase" faţă de forţele americane, în contextul în care Washingtonul se confruntă cu posibilitatea unor conflicte simultane pe mai multe teatre de operaţiuni.
Declarațiile comandatului suprem confirmă afirmațiile făcute la jumătatea lunii iunie de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a afirmat că alţi aliaţi îşi măresc contribuţiile şi vor acoperi "o mare parte" din lacune, dar nu a oferit detalii.
Surse din cadrul Alianței spun că NATO va anunţa la summitul de la Ankara de săptămâna viitoare că membrii săi europeni au acoperit aproape toate lacunele lăsate de Statele Unite în planurile de apărare ale alianţei.
Presa de peste Ocean susține că navioanelor americane F-15 și F-15E disponibile pentru NATO va fi redus cu o treime, până la 99 de aparate, în timp ce flota de drone MQ-4 și MQ-9 Reaper va fi înjumătățită, la 12 aparate. Numărul aeronavelor de realimentare în zbor KC-135 și KC-46 va scădea de la 79 la 63, iar Statele Unite vor aloca NATO un singur bombardier strategic și un singur portavion, față de câte două în prezent.
Totodată, reducerile mai vizează și avioanele de patrulare maritimă, al căror număr va scădea de la 26 la 15, distrugătoarele, reduse de la 17 la nouă, precum și eliminarea din angajamentele militare față de NATO a singurului submarin american purtător de rachete de croazieră.