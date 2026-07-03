Aliații europeni au acoperit “în mare măsură golurile lăsate de SUA” în planurile de apărare NATO. Anunțul comandatului suprem al forțelor aliate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 09:36

Aliații europeni din NATO au acoperit în mare măsură lacunele lăsate de Statele Unite în planurile de apărare ale Alianței, a declarat joi Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul american Alexus G. Grynkewich, într-un interviu pentru Reuters.

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