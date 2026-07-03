Atentat cu bombă la o cafenea din Damasc. Nouă persoane au murit și alte 20 au fost rănite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 07:12

Nouă persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite în urma unui atentat cu bombă care a avut loc joi la o cafenea din Damasc, capitala Siriei. Potrivit autorităților siriene, citate de AFP, atacul are loc în contextul eforturilor de restabilire a păcii după peste un deceniu de război civil.

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