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Extern· 2 min citire
Atentat cu bombă la o cafenea din Damasc. Nouă persoane au murit și alte 20 au fost rănite
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Nouă persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite în urma unui atentat cu bombă care a avut loc joi la o cafenea din Damasc, capitala Siriei. Potrivit autorităților siriene, citate de AFP, atacul are loc în contextul eforturilor de restabilire a păcii după peste un deceniu de război civil.
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