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Atentat cu bombă la o cafenea din Damasc. Nouă persoane au murit și alte 20 au fost rănite

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 07:12

Nouă persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite în urma unui atentat cu bombă care a avut loc joi la o cafenea din Damasc, capitala Siriei. Potrivit autorităților siriene, citate de AFP, atacul are loc în contextul eforturilor de restabilire a păcii după peste un deceniu de război civil.

Până în prezent, nimeni nu a revendicat atacul, cel mai sângeros atentat produs în Siria de la atentatul sinucigaș care a vizat o biserică în urmă cu un an.

Explozia s-a produs la o cafenea din apropierea Palatului de Justiție, într-un cartier aglomerat din centrul Damascului.

Potrivit generalului Mohammad Khit, din cadrul Forțelor de Securitate Internă, deflagrația a fost provocată de un dispozitiv exploziv amplasat în local. Oficialul a declarat la televiziunea de stat că bomba artizanală, cu o greutate de aproximativ un kilogram, conținea schije metalice, informație confirmată și de Ministerul de Interne pe canalul său de Telegram.

Într-un bilanț actualizat, Ministerul Sănătății a anunțat că nouă persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite.

Un corespondent AFP a relatat că mai multe ambulanțe s-au îndreptat spre locul exploziei cu sirenele pornite, în timp ce în zonă s-au desfășurat scene de panică.

Forțele siriene au instituit un perimetru de securitate în jurul locului exploziei, situat pe o stradă cu locuințe și spații comerciale din centrul capitalei.

„Am auzit o explozie puternică în jurul orei 15:00 (12:00 GMT), iar vitrina magazinului meu s-a zguduit. Oamenii au fugit spre cafenea și au început să ceară ajutor”, a declarat pentru AFP Nawar Khayyat, în vârstă de 40 de ani, proprietarul unui magazin de baterii pentru panouri solare situat vizavi de Palatul de Justiție.

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