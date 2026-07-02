Trump apare în halat de medic într-un clip făcut cu AI și îi ia peste picior pe Robert De Niro, Julia Roberts și alte vedete

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat pe platforma Truth Social un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare în rolul unui medic care „tratează” mai multe vedete de la Hollywood. În clip, actori și personalități cunoscute, recreate cu AI, sunt prezentate drept pacienți diagnosticați cu așa-numitul „Sindrom al tulburării Trump”.
Printre celebritățile care apar în videoclip se numără Robert De Niro, Julia Roberts, Whoopi Goldberg, Rosie O'Donnell, Edward Norton și John Leguizamo, toți numărându-se printre criticii președintelui american.
„Doctorul Trump” pune un diagnostic neobișnuit
Videoclipul începe cu o versiune generată de inteligența artificială a lui Donald Trump, îmbrăcat în halat de medic, care se adresează direct privitorilor.
„Ați fost diagnosticat dumneavoastră sau cineva cunoscut cu sindromul de tulburare a disfuncției biliare?”, întreabă Trump, generat de inteligența artificială, la începutul videoclipului postat pe Truth Social miercuri seară. „Simptomele pot fi necruțătoare. Din fericire, sunt doctorul Trump și am un plan de tratament”.
În continuare, mai multe versiuni generate cu inteligență artificială ale unor actori celebri povestesc, în cheie satirică, despre presupusele efecte ale acestui sindrom.
Robert De Niro și Julia Roberts apar printre „pacienți”
În clip, falsa versiune a actorului Robert De Niro spune:
„Nu puteam mânca, nu puteam dormi, eram mereu furios… Îi făceam pe toți cei din jurul meu să se simtă mizerabil”.
La rândul său, Julia Roberts, recreată cu ajutorul inteligenței artificiale, afirmă:
„Simt că am îmbătrânit cu 20 de ani în ultimii doi ani”, adaugă Julia Roberts creată cu inteligența artificială, susținând că a început să „își facă griji pentru viitorul ei”.
Rosie O'Donnell apare spunând că „suferă de peste un deceniu”, în timp ce versiunea AI a lui Whoopi Goldberg afirmă că se considera o „cauză pierdută”.
Videoclipul, care durează aproximativ 90 de secunde, îi include și pe actorii Edward Norton și John Leguizamo, ambii cunoscuți pentru criticile aduse lui Donald Trump în trecut.
Care este „tratamentul” propus de Trump
Abia spre finalul videoclipului, Donald Trump dezvăluie, în nota ironică a materialului, ce presupune tratamentul pentru acest presupus sindrom.
„Opriți știrile false”, îndeamnă el. „Roagă-te și, dacă te simți vreodată anxios, bea o Diet Coke ca mine și vei vedea o diferență remarcabilă în viața ta”.
De unde provine expresia folosită de Trump
Donald Trump folosește de mai mulți ani expresia „Sindromul tulburării Trump” pentru a-i ironiza pe cei care îl critică, susținând inclusiv, într-o declarație făcută în Biroul Oval, că ar fi auzit că aceasta „este de fapt o boală”.
Expresia reprezintă o adaptare a termenului „Sindromul de tulburare Bush”, introdus în 2003 de editorialistul Charles Krauthammer. Acesta definea fenomenul drept „debutul acut al paranoiei la oameni altfel normali, ca reacție la politici, la președinție – ba chiar la însăși existența lui George W. Bush”.
De ce au fost alese aceste vedete
Majoritatea celebrităților care apar în videoclip s-au exprimat în repetate rânduri împotriva lui Donald Trump.
Robert De Niro l-a descris anterior pe liderul american drept o „amenințare existențială la adresa libertăților și securității noastre”.
Rosie O'Donnell și Donald Trump se află într-un conflict public încă din 2006, cei doi atacându-se reciproc în numeroase rânduri.
Whoopi Goldberg a declarat în 2024 că Trump își dorește să devină un „dictator pe viață”.
La rândul său, Julia Roberts a fost vocea unui videoclip realizat înaintea alegerilor prezidențiale din 2024 pentru organizația Vote Common Good, în care femeilor li se transmitea că votul le aparține exclusiv, indiferent de opțiunea partenerilor lor. În material, personajul principal își exprima votul pentru fosta vicepreședintă Kamala Harris.