Trump apare în halat de medic într-un clip făcut cu AI și îi ia peste picior pe Robert De Niro, Julia Roberts și alte vedete

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 23:41

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat pe platforma Truth Social un videoclip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare în rolul unui medic care „tratează” mai multe vedete de la Hollywood. În clip, actori și personalități cunoscute, recreate cu AI, sunt prezentate drept pacienți diagnosticați cu așa-numitul „Sindrom al tulburării Trump”.

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