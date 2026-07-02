DIICOT reacționează în cazul Pașca, patronul azilelor din Bihor. Procurorii acuză presiuni politice asupra anchetei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 19:24

DIICOT a transmis un comunicat ferm în contextul declarațiilor publice apărute în ultimele zile cu privire la ancheta penală care îl vizează pe Pașca, patronul azilelor din județul Bihor. Procurorii susțin că afirmațiile venite din zona politică riscă să afecteze desfășurarea investigației și să pună presiune asupra actului de justiție.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre DIICOTazile bihor