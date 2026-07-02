DIICOT reacționează în cazul Pașca, patronul azilelor din Bihor. Procurorii acuză presiuni politice asupra anchetei

DIICOT a transmis un comunicat ferm în contextul declarațiilor publice apărute în ultimele zile cu privire la ancheta penală care îl vizează pe Pașca, patronul azilelor din județul Bihor. Procurorii susțin că afirmațiile venite din zona politică riscă să afecteze desfășurarea investigației și să pună presiune asupra actului de justiție.
Ancheta aflată în desfășurare are ca obiect suspiciuni privind traficul de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile într-un centru din județul Bihor. În acest context, DIICOT subliniază că dosarul se află în faza în care instanța analizează solicitările procurorilor privind măsurile preventive.
DIICOT: Declarațiile politice afectează încrederea în justiție
Reprezentanții instituției resping ideea potrivit căreia ancheta ar reprezenta un „spectacol” sau un demers cu miză politică. Potrivit procurorilor, astfel de afirmații depășesc limitele unei simple opinii și pot influența percepția publică asupra unei cauze aflate încă pe rol.
DIICOT atrage atenția că intervențiile publice au fost făcute într-un moment sensibil al anchetei, chiar înainte ca judecătorii să decidă asupra măsurilor preventive solicitate de procurori.
În opinia instituției, asemenea declarații riscă să afecteze credibilitatea organelor de urmărire penală și să creeze presiune asupra instanței care urmează să pronunțe o hotărâre.
Procurorii cer ca dezbaterea publică să nu fie mutată în plan politic
În comunicatul transmis, DIICOT arată că atenția opiniei publice ar trebui să rămână concentrată asupra faptelor investigate și asupra protejării persoanelor vulnerabile, nu asupra disputelor politice.
Instituția consideră că asocierea unei anchete penale cu interese electorale sau politice poate diminua încrederea cetățenilor în sistemul judiciar și poate transmite ideea că actul de justiție este influențat de factori externi.
Totodată, procurorii precizează că orice nemulțumire privind măsurile dispuse într-un dosar penal trebuie exprimată exclusiv în cadrul procedurilor judiciare, prin intermediul instanțelor de judecată și în baza probelor administrate.
DIICOT: Justiția trebuie să rămână independentă
Reprezentanții direcției mai susțin că atacurile repetate la adresa sistemului judiciar pot afecta funcționarea statului de drept și pot eroda încrederea publicului în instituțiile care aplică legea.
Potrivit comunicatului, într-o democrație, anchetele penale trebuie să se desfășoare fără presiuni externe, iar procurorii și judecătorii trebuie să își exercite atribuțiile în mod independent.
DIICOT subliniază că toate măsurile dispuse într-un dosar penal sunt supuse controlului instanțelor, iar persoanele investigate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de legislația în vigoare.
În final, procurorii solicită tuturor actorilor politici să evite declarațiile care ar putea influența desfășurarea unei anchete în curs sau ar putea pune sub semnul întrebării imparțialitatea justiției înainte ca instanța să se pronunțe.