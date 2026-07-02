Mandatul lui Pașca a expirat, patronul azilelor groazei poate pleca acasă. Cum s-a apărat în fața întrebărilor incomode

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 18:33

În timp ce judecătorii analizau solicitarea procurorilor privind arestarea preventivă, Viorel Pașca, fondatorul Asociației Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, a ieșit în fața presei pentru a răspunde acuzațiilor formulate de DIICOT.

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