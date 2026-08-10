Alertă în Neamț: scăpări de gaze în cinci blocuri. 75 de persoane, afectate de sistarea alimentării

Panică în satul Bisericani, din comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț, după ce a fost semnalat miros de gaz în zona mai multor blocuri de locuințe. Verificările efectuate ulterior au confirmat existența unor scăpări de gaze în cinci imobile. Pentru eliminarea riscului, alimentarea cu gaze naturale a fost oprită temporar.
Incidentul a fost semnalat luni seară, în jurul orei 18:15, printr-un apel la 112. Reprezentanții unui operator economic care desfășura lucrări în zonă au fost cei care au observat situația și au solicitat intervenția pompierilor.
Miros de gaz în zona a cinci blocuri
La sosirea echipajelor, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au început verificările cu aparatura specială pentru detectarea și măsurarea concentrațiilor de gaze.
Pentru ca situația să fie analizată cât mai exact, primarul comunei Alexandru cel Bun a solicitat și sprijinul unui operator economic specializat în instalațiile de gaze naturale.
Echipa tehnică a efectuat măsurători în apartamentele celor cinci blocuri. În urma verificărilor au fost identificate scăpări de gaze atât pe casele scărilor, cât și în mai multe locuințe.
Alimentarea cu gaze a fost oprită
Cele cinci imobile sunt formate din patru blocuri cu regim P+1 și unul cu regim P+2. Pentru prevenirea oricărui incident și eliminarea riscului, operatorul specializat a decis sistarea alimentării cu gaze naturale.
Alimentarea va putea fi reluată după identificarea și remedierea defecțiunilor constatate la instalații.
Măsura a fost luată preventiv, având în vedere riscurile asociate acumulării de gaze într-un spațiu închis.
75 de persoane locuiesc în cele cinci blocuri
În imobilele în care au fost identificate scăpările de gaze locuiesc, în total, 75 de persoane.
Cu toate acestea, pompierii au stabilit că nu era necesară evacuarea locatarilor. Totodată, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului.
Echipajele ISU au rămas în zonă și au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea producerii unui incendiu sau a unei explozii.
Intervenția pompierilor s-a încheiat după aproximativ trei ore
Pe durata misiunii, pompierii au monitorizat situația și au luat măsurile de siguranță necesare până la finalizarea verificărilor.
Intervenția s-a încheiat în jurul orei 21:30, după ce au fost stabilite măsurile necesare pentru eliminarea pericolului.