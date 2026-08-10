Alertă în Neamț: scăpări de gaze în cinci blocuri. 75 de persoane, afectate de sistarea alimentării

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 aug. 2026, 23:15

Panică în satul Bisericani, din comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț, după ce a fost semnalat miros de gaz în zona mai multor blocuri de locuințe. Verificările efectuate ulterior au confirmat existența unor scăpări de gaze în cinci imobile. Pentru eliminarea riscului, alimentarea cu gaze naturale a fost oprită temporar.

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