Accident cumplit în Brăila: un om a murit, iar o altă victimă este în stop cardio-respirator. Trei mașini s-au ciocnit

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs luni pe DJ 221, între localitățile Râmnicelu și Constantinești, din județul Brăila. Trei autoturisme au fost implicate în coliziune, iar primele informații transmise de salvatori indică un bilanț dramatic: o persoană a decedat, în timp ce o altă victimă se află în stop cardio-respirator și este resuscitată de echipajele medicale.
Intervenția autorităților este în desfășurare, mai multe echipaje fiind mobilizate la locul accidentului pentru acordarea primului ajutor și pentru gestionarea situației.
Accident cu victime multiple pe DJ 221
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila, coliziunea s-a produs pe drumul județean 221, pe tronsonul dintre Râmnicelu și Constantinești.
În accident au fost implicate trei autoturisme. Pentru intervenție au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.
La fața locului au ajuns și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Brăila, care intervin cu o ambulanță de tip C și două ambulanțe de tip B.
O persoană a murit. O altă victimă este resuscitată
Situația de la locul accidentului s-a dovedit extrem de gravă. Salvatorii au anunțat că una dintre persoanele implicate în coliziune nu a mai putut fi salvată.
O victimă a fost găsită decedată, în timp ce o altă persoană se află în stop cardio-respirator. Echipajele medicale efectuează în continuare manevre de resuscitare pentru a încerca să îi salveze viața.
Alte patru persoane au fost găsite conștiente. Una dintre acestea prezenta multiple leziuni și a fost evaluată de cadrele medicale aflate la fața locului.
Intervenția salvatorilor continuă
Echipajele ISU și cele medicale acționează în continuare pentru evaluarea tuturor victimelor și acordarea îngrijirilor necesare.
Bilanțul final al accidentului urmează să fie stabilit după încheierea intervenției și evaluarea completă a tuturor persoanelor implicate.
În paralel, polițiștii vor efectua cercetări pentru a determina cu exactitate modul în care s-a produs coliziunea dintre cele trei autoturisme.
Anchetatorii vor stabili circumstanțele accidentului și eventualii factori care au dus la producerea impactului deosebit de violent pe DJ 221, între Râmnicelu și Constantinești.