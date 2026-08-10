Accident cumplit în Brăila: un om a murit, iar o altă victimă este în stop cardio-respirator. Trei mașini s-au ciocnit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 aug. 2026, 21:51

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs luni pe DJ 221, între localitățile Râmnicelu și Constantinești, din județul Brăila. Trei autoturisme au fost implicate în coliziune, iar primele informații transmise de salvatori indică un bilanț dramatic: o persoană a decedat, în timp ce o altă victimă se află în stop cardio-respirator și este resuscitată de echipajele medicale.

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