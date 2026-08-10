Mai mulți minori, vizați de polițiști după sesizările localnicilor

Publicat 10 aug. 2026, 19:35 Sursă Realitatea PLUS

Un grup de minori delincvenți a terorizat orașul Reghin. Mai multe sesizări au fost înregistrate în ultima perioadă cu privire la comportamentul neadecvat al unui grup de minori cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani.

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