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Locale· 1 min citire
Mai mulți minori, vizați de polițiști după sesizările localnicilor
Poliție
Publicat10 aug. 2026, 19:35
SursăRealitatea PLUS
Un grup de minori delincvenți a terorizat orașul Reghin. Mai multe sesizări au fost înregistrate în ultima perioadă cu privire la comportamentul neadecvat al unui grup de minori cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani.
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