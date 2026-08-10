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Locale· 1 min citire

Mai mulți minori, vizați de polițiști după sesizările localnicilor

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 19:35
SursăRealitatea PLUS

Un grup de minori delincvenți a terorizat orașul Reghin. Mai multe sesizări au fost înregistrate în ultima perioadă cu privire la comportamentul neadecvat al unui grup de minori cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani.

Un grup de minori a terorizat orașul

Din primele informații, minorii au fost filmați și s-au filmat, la rândul lor, în timp ce circulau cu bicicletele în diverse zone ale municipiului, inclusiv prin parcări și printre autoturisme.

În unele imagini publicate online apar și situații în care aceștia execută manevre riscante sau folosesc bicicletele pentru a face sărituri în zone care nu sunt destinate unor astfel de activități.

Grupul de minori este acum în atenția Poliției la Reghin.

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