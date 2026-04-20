Cazul a intrat în atenția Politia Municipiului Radauti după mai multe sesizări înregistrate în perioada 30 martie - 10 aprilie 2026, când mai multe societăți comerciale au reclamat dispariția combustibilului din autoutilitare și utilaje.

Suspecții, prinși în trafic cu probe incriminatoare

În urma unor activități operative complexe, polițiștii au identificat autoturismul folosit de suspecți - un model Skoda Octavia. Mașina a fost oprită în trafic pe raza comunei Straja, iar la volan se afla unul dintre bărbați.

În interiorul autoturismului au fost descoperite mai multe obiecte care ar fi fost folosite la comiterea furturilor, inclusiv un furtun cu urme de combustibil și o unealtă utilizată pentru perforarea rezervoarelor.

Mod de operare: efracție și sustragere rapidă

Ancheta a scos la iveală un mod de operare repetitiv: suspecții se deplasau noaptea la diferite firme sau în parcări, unde perforau rezervoarele autovehiculelor sau profitau de lipsa sistemelor de securizare. Ulterior, extrăgeau motorina cu ajutorul furtunelor.

Faptele au fost comise în mai multe localități, printre care Galanesti, Vicovu de Jos și Fratautii Noi, vizate fiind atât societăți comerciale, cât și proprietăți private.

Prejudicii de zeci de mii de lei

În total, cei trei ar fi sustras sute și chiar mii de litri de motorină în mai multe rânduri, prejudiciul cumulativ fiind estimat la zeci de mii de lei. Printre victime se numără firme de construcții, transport și exploatații agricole.

În baza probelor adunate, polițiștii au dispus continuarea urmăririi penale față de cei trei suspecți. Doi dintre aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca procurorii să decidă eventuale măsuri preventive suplimentare.

Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională a grupării și dacă există și alte fapte similare comise în zonă.