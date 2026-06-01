Marius Tucă, dezvăluiri incendiare în cazul dronei de la Galați: România ar fi plătit integral sisteme antidronă pe care nu le-a primit

Jurnalistul Marius Tucă a lansat o serie de acuzații extrem de grave, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, în contextul în care o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a explodat, avariind un apartament. Jurnalistul a dezvăluit că România ar fi trebuit să aibă deja un sistem antidronă, plătit integral aceleiași companii germane căreia urmează să îi achite miliarde de euro prin programul SAFE.

„România este țara nimănui, nu ne bagă nimeni în seamă, nu contăm, pentru că este normal să fim tratați și noi ca niște slugi. Incidentul cu drona este hârtia de turnesol care ne arată cum stă, de fapt, România,” a afirmat Tucă, în debutul intervenției sale.

Tucă: Înaintea ședinței CSAT „eram pe picior de război”

Jurnalistul a reamintit că, vineri , imediat după impactul dronei cu blocul din Galați, „la ora 11, când s-a convocat CSAT, practic eram pe picior de război” .



Ulterior, spune el, „după 4–5 ore, Nicușor Dan a spus că drona ori a fost lovită, ori bruiată. Drona a fost doborâtă kinetic, cum spunea președintele, drona a fost neutralizată. Am avut în seara aceasta un general în rezervă care povestește că, practic, nu au atacat rușii, nu au trimis o dronă în mod intenționat în România, pentru că ar fi fost cumva ca o declarație de război. Mă rog, era un incident foarte grav, era o escaladare.

În paranteză fie spus, imaginați-vă că Federația Rusă chiar ar fi trimis peste România câteva drone. Era prăpăd. Era efectiv prăpăd. Adică puteau, și în continuare e posibil să moară oameni, pentru că noi nu avem un sistem de apărare.

Și ce am aflat în seara asta mi se pare un lucru foarte grav — nu grav, ci atât de grav încât… România. Am semnat acum contracte de aproape 6 miliarde cu compania germană, da? Ei bine, am aflat în această seară că România a semnat un alt contract cu această firmă germană, spune-mi tu cum se cheamă, că n-am reținut numele, Rheinmetall, de aproape 400 de milioane de euro, prin care am cumpărat vreo patru sisteme antidronă", a afirmat Tucă, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Tucă: Nemții nu au livrat, dar noi am semnat alte contracte cu ei

"Aceste sisteme antidronă trebuiau să fie livrate începând cu sfârșitul anului 2025. Suntem aproape la jumătatea anului 2026 și noi n-am primit niciun sistem din cele patru, mi-a declarat generalul în rezervă Ene, care a fost șeful NATO pe flancul sud-estic România - Bulgaria, ba chiar a planificat și a organizat tot ce însemna acest plan de apărare începând cu 2022.

Deci, nu numai că nemții nu ne-au livrat aceste sisteme antidronă — sisteme pe care le au țările din jur, nu mai vorbesc de Ucraina, Polonia și alte țări din NATO — dar, odată ce am achitat integral, nu numai că nu au livrat aceste instalații, dar mai mult decât atât, noi venim și semnăm un alt contract cu nemții de aproape 6 miliarde de euro pentru tot felul de aparatură militară, în condițiile în care ei n-au livrat ceea ce trebuia să livreze de anul trecut, de mai bine de șase luni", a mai afirmat Tucă.