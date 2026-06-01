Alarmă la Kremlin. Putin ordonă asigurarea serviciilor minime de internet înaintea unor posibile pene masive

Sursă: Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat asigurarea serviciilor de internet de bază pentru populație, a informat luni presa locală, anticipând astfel posibilitatea unor noi întreruperi masive ale rețelei la ordinul Serviciului Federal de Securitate (FSB), potrivit EFE.

Autoritățile vor trebui să asigure 'funcționarea neîntreruptă a serviciilor esențiale, inclusiv a sistemelor de asistență medicală, a sistemului federal de informații de stat, a sistemelor de plăți și a accesului cetățenilor la aceste servicii pe durata restricționării rețelei de informații și telecomunicații pe internet', se menționează în comunicatul publicat de Kremlin.



Măsurile trebuie pregătite până la 1 iulie anul acesta, responsabilitatea revenind prim-ministrului Mihail Mișustin și directorului FSB, Aleksandr Bortnikov.



Instrucțiunile au fost elaborate în urma unei reuniuni cu membrii guvernului rus, care a avut loc pe 23 aprilie.

Listele albe

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni în acest sens că autoritățile au ca obiectiv 'să se asigure că serviciile electronice cu adevărat esențiale figurează pe 'listele albe' și că funcționarea acestora este garantată'.



Înscrierea pe așa-numitele 'liste albe' este strict reglementată de autorități și cuprinde o serie de site-uri web și aplicații rusești.



Potrivit cercetătoarei de la Carnegie Center, Aleksandra Prokopenko, ordinul lui Putin instituționalizează întreruperile de internet în țară, acestea devenind 'o condiție operațională normală, nu o excepție'.



În plus, FSB se află 'într-o poziție mai puternică, în timp ce guvernului i se oferă un instrument oficial pentru a anula măsura atunci când întreruperile de internet provoacă daune colaterale excesive'.

Întreruperile de internet, ceva obișnuit în Rusia

Întreruperile de internet în Rusia au început anul trecut, invocându-se motive de securitate. Cu toate acestea, ele au ajuns la Moscova în luna martie, când accesul la rețeaua de internet mobil a fost blocat aproximativ trei săptămâni.



Ulterior, autoritățile au blocat din nou accesul la internet la începutul lunii mai, restabilindu-l însă la câteva ore după ce operatorii de telefonie mobilă au anunțat restricții pe o perioadă de cinci zile.



În ambele perioade, așa-numitele 'liste albe' nu au funcționat, iar cetățenii s-au plâns nu doar de îngreunarea vieții de zi cu zi, ci și de impactul asupra afacerilor din capitala Rusiei.



Întreruperile de internet sunt efectuate de FSB la cererea șefului statului, în conformitate cu o lege promulgată la începutul anului.



Forțele de securitate susțin că astfel se apără împotriva serviciilor secrete ucrainene, care recrutează sabotori în Rusia și ale căror forțe își intensifică în continuare atacurile cu drone împotriva Rusiei.



În schimb, unii experți au inclus aceste măsuri în așa-numitul 'gulag digital' pe care Moscova îl creează, cu intenția de a construi