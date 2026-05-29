Fraudă de aproape 9 milioane de lei cu maşini second-hand în Prahova. ANAF anunţă sesizarea organelor penale

Sursă: Realitatea.net

Inspectorii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au descoperit un prejudiciu estimat la aproximativ 8,8 milioane de lei într-un dosar care vizează comerţul cu autoturisme second-hand în judeţul Prahova.

Potrivit instituţiei, prejudiciul reprezintă TVA neachitat către bugetul de stat, în urma unor tranzacţii considerate ilegale desfăşurate de un contribuabil verificat de inspectorii antifraudă.

Control ANAF după monitorizarea prin sistemul Ro eTransport

Verificările au fost realizate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, după ce autorităţile au identificat un risc fiscal ridicat în urma monitorizării transporturilor de marfă prin aplicaţia Ro eTransport.

Conform datelor prezentate de ANAF, contribuabilul a achiziţionat din state membre ale Uniunii Europene un total de 435 de autoturisme second-hand, în valoare de peste 40 de milioane de lei.

Ulterior, maşinile ar fi fost revândute către persoane fizice şi firme din România fără respectarea regimului legal de TVA aplicabil acestui tip de operaţiuni comerciale.

Autorităţile acuză un mecanism deliberat de evitare a taxelor

Reprezentanţii ANAF susţin că firma verificată ar fi aplicat în mod intenţionat un regim fiscal incorect pentru a obţine avantaje comerciale şi fiscale.

Potrivit inspectorilor, schema utilizată ar fi permis diminuarea obligaţiilor fiscale datorate statului şi crearea unui avantaj competitiv ilegal pe piaţa maşinilor second-hand.

Amenzi de peste 1,2 milioane de lei pentru încasări ilegale în numerar

În cadrul aceluiaşi control, inspectorii antifraudă au constatat şi încălcări ale legislaţiei privind disciplina financiară.

Anchetatorii susţin că societatea a încasat numerar contravaloarea a 60 de autoturisme, încălcând limitele şi regulile prevăzute de lege pentru tranzacţiile cash.

Pentru această abatere, compania a fost sancţionată cu o amendă contravenţională în valoare de 1.226.863 de lei.

Suspiciuni privind o reţea implicată în fraude fiscale similare

ANAF precizează că există indicii potrivit cărora administratorul firmei ar fi fost coordonat de alte persoane care au mai fost implicate în dosare similare de fraudă fiscală din domeniul comerţului auto.

În acest context, instituţia anunţă că urmează să sesizeze organele de urmărire penală competente, după identificarea unor posibile fapte prevăzute de legislaţia penală financiar-fiscală.

Piaţa maşinilor second-hand, în atenţia inspectorilor antifraudă

Autorităţile fiscale atrag atenţia că piaţa autoturismelor second-hand continuă să fie afectată de practici comerciale ilegale, care generează pierderi importante la bugetul de stat şi afectează concurenţa corectă.

ANAF susţine că va continua controalele în domeniile considerate cu risc fiscal ridicat, inclusiv în sectorul comerţului auto intracomunitar.